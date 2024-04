Neste palco, Salgueiro Maia não chegou a tempo e foi preso: como seria o país sem o 25 de Abril?

O cenário é sombrio, com ruas e casas a preto e branco, escalas monótonas de cinza. Dois homens de aparência discreta encontram-se na noite. “Foste seguido?”, atira um. “E tu, foste seguido?”, pergunta o outro. Cedo se impõe o desabafo: “Eu sei lá se tu não és bufo!”. Estamos no Teatro Carlos Alberto, no Porto, a assistir a um ensaio da peça O 25 de Abril Nunca Aconteceu, do Teatro da Palmilha Dentada. O espetáculo, inserido nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril que o Teatro Nacional São João tem em curso, é uma “distopia-homenagem” aos valores da Revolução dos Cravos, assente na ideia de que ela fracassou porque, naquele preciso dia, em 1974, Salgueiro Maia passou um sinal vermelho, colidiu com um camião do lixo e foi preso, tomando a história um rumo completamente diferente.

Nesse Portugal imaginário, continua a haver PIDE, censura, perseguição a comunistas e homossexuais, trabalho infantil, portas fechadas ao exterior e produtos proibidos — como a Coca-Cola (aconteceu mesmo) ou as sandálias Crocs (podia ter acontecido). “Tu já provaste a Coca-Cola? Sabe a quê?”, questiona, a certa altura, um dos dois homens em palco. “Caramelo com gás”, responde o que experimentara essa bebida do lado de lá da fronteira. “Se um dia fosses à Galiza, podias trazer-me uma garrafa de Coca Cola!”, devolve o primeiro. De súbito, surge um terceiro homem, Frederico, perante o qual disfarçam a sua presença ali: estão a passear os cães, alegam, apesar de não se ver animal algum. Andam soltos, dizem, dando azo a uma troca de palavras algo desconfortável sobre as vantagens da liberdade.

Quando a dupla torna a ficar sozinha, chega um terceiro elemento, Rosendo, a indicar a um dos homens que, no dia seguinte, não vai trabalhar para a empresa, e sim a Espanha; alguém lhe fará chegar uma autorização para sair do país. “Sou contra a libertinagem, até dos cães”, comenta ainda Rosendo, antes de virar costas. E só então um confidencia ao outro: “Aquele é que eu acho que é da PIDE”.