Faltam 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos 2024 e a data é assinalada, esta terça-feira, com a cerimónia para acender a chama olímpica. As olimpíadas acontecem este ano em Paris, mas a tocha é acesa em Atenas, como acontece, aliás, desde 1936.

A cerimónia oficial, que envolve um bailado — e que pode ser acompanhada aqui em direto –, decorre no antigo estádio olímpico grego. A chama olímpica foi acesa junto às ruínas do templo Hera com recurso ao sol e a um espelho cilíndrico — tal como era feito pelos gregos da antiguidade.

