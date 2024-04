Depois de um “silêncio doloroso” por causas das eleições do FC Porto, Ivan Jaime decidiu agora responder às acusações de que foi alvo por Sérgio Conceição para criticar o seu afastamento do plantel principal, queixando-se de “amesquinhamento” e “críticas na praça pública”.

O médio, que chegou no último verão ao clube por 10 milhões de euros, foi colocado a treinar à parte pelo treinador, à semelhança de Jorge Sánchez, Toni Martínez e André Franco após o empate, na 29ª jornada da I Liga, contra o Famalicão.

A agência CAA Stellar, que representa Ivan Jaime, e o jogador, explicam num comunicado divulgado esta segunda-feira que “mantiveram até hoje um silêncio doloroso, porque a sua ética e o seu profissionalismo lhes exigiram um respeito institucional total pelo momento eleitoral” do FC Porto. E que só por essa razão não desmentiram antes “todas as notícias, referências, declarações e, infelizmente, insinuações que têm vindo a pôr em causa o bom nome, o prestígio profissional e os méritos desportivos do atleta”.

Segundo o Maisfutebol, Sérgio Conceição estaria descontente com a prestação de Ivan Jaime contra o Famalicão, juntamente com a displicência nos treinos desde o primeiro dia (terá chegado com excesso de peso, 12% massa gorda, nunca recuperando e tendo tido sempre piores resultados nos testes físicos).

O comunicado ao qual o Maisfutebol teve acesso, refere que Ivan Jaime entendeu que este era o momento de “encontrar espaço para fazer ouvir a sua voz” estando o “FC Porto a iniciar um novo ciclo”, aludindo assim à recente eleição de André Villas-Boas como novo presidente do clube.

A CAA Stellar afirma que o que o “atleta fez e foi o que dele se espera, o que dele se exige e o que se devia reconhecer e agradecer” e espera que na nova conjuntura possa “vir a ter finalmente as condições para concretizar as “inúmeras potencialidades” que o seu treinador nele então declarou ver”.