Três jornadas seguidas sem ganhar, muitas críticas à arbitragem, um Campeonato já perdido. A pouco mais de uma semana das eleições mais importantes dos últimos 40 anos no FC Porto, o momento desportivo do clube é quase tão intenso como o institucional — e tudo ficou ainda mais incendiado esta terça-feira, com a notícia de que Sérgio Conceição colocou quatro jogadores a treinar à parte.

Na sequência do empate do passado sábado com o Famalicão, no Dragão, Iván Jaime, Jorge Sánchez, André Franco e Toni Martínez foram afastados do grupo de trabalho e colocados a treinar à margem no Olival. De recordar que Jaime e Sánchez foram titulares contra os famalicenses, sendo que acabaram substituídos logo ao intervalo, e Franco e Martínez nem sequer foram convocados.

De acordo com o MaisFutebol, no que toca a Iván Jaime, Sérgio Conceição está desagradado com a exibição do espanhol contra o Famalicão, assim como com o escasso compromisso nos treinos desde que chegou ao FC Porto — já que terá chegado com excesso de peso e 12% de massa gorda, nunca perdendo peso e somando resultados progressivamente piores nos testes físicos. Quanto a Jorge Sánchez, o treinador dos dragões ficou muito descontente com a abordagem ao lance e a reação do mexicano depois do erro que deu origem ao segundo golo de Jhonder Cádiz.

No caso de André Franco, mais uma vez, o castigo prende-se com a ausência de atitude competitiva em campo, com o mesmo a acontecer com Toni Martínez, que na derrota no Dragão com o V. Guimarães não fez qualquer sprint em 16 minutos em campo. Ora, sem os quatro elementos afastados, Sérgio Conceição está a preparar a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal desta quarta-feira, novamente contra o V. Guimarães, sem nove jogadores — a estes quatro, juntam os lesionados Diogo Costa, Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu.

????????Iván Jaime em 45 minutos vs FC Famalicão:

????92% eficácia de passe (11/12)

????1 remate (0 enquadrados)

????2 cruzamentos (0 com sucesso)

????7 duelos (0 ganhos)

????2 dribles (0 com sucesso)

????2 perdas de bola

????0 recuperações de bola pic.twitter.com/D0L3BUIAaM — Playmaker (@playmaker_PT) April 13, 2024

Ao final da manhã desta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Guimarães, Sérgio Conceição foi questionado sobre o assunto e confirmou a notícia, ainda que não de forma direta. “Não há questão. Gostava era de que me falasse dos áudios que vieram cá para fora do nosso jogo com o Estoril. Esse tema vem hoje na comunicação social […] Tenho de justificar o meu trabalho? Meter cá para fora situações em que não há nada a dizer. Posso dizer que seis ou sete jogadores fizeram um trabalho específico e em horários diferentes, não há mais nada a dizer. Para jogar no FC Porto não basta ter contrato, seja para jogar ou para trabalhar. Quando for assim, estamos todo de acordo. E toda a gente percebe o que eu quero dizer”, atirou.