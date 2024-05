O mundo das critpomoedas está associado a um tipo de investidores que gosta de arriscar a troco de grandes prémios. Mas esse tipo de investimentos está longe da lógica do casino, uma vez que as comunidades apoiantes dos projetos, o whitepaper e o Buzz mediático que se gera em torno delas são bons indicadores do seu sucesso futuro. Foi o caso da criptomoeda $PEPE, que em poucos meses explodiu na ordem dos 976%.

É inegável que 2024 é o ano do halving de Bitcoin, o que historicamente traz muita especulação, mas também otimismo à indústria. É por isso que neste momento surgem novos projetos, como o 99Bitcoins, que poderão ser os sucedâneos de Pepe e voltar a oferecer muito dinheiro aos investidores.

Como tem sido o comportamento de Pepe nos mercados desde 2023?

A criptomoeda Pepe coin cai dentro da categoria de “meme coin”. Isso significa que não tem fundamentals, ou uma proposta de valor óbvia, mas tem um projeto de comunicação atrativo que irá angariar muitos apoiantes atrás de si. Foi isso que levou ao sucesso de Dogecoin no mundo cripto em 2021, mas também da memestock GameSpot impulsionada pelo desejo de acabar com a manipulação dos investidores institucionais em Nova Iorque e no mercado acionista.

Como todas as meme coins, a Pepe iniciou uma fase de pré-venda de tokens, em que os investidores iniciais puderam acumular tokens nos bolsos a preços de saldo. Logo depois, o token é listado nos mercados, e nomeadamente na Binance, a um valor de referência de $0,00000375 por token em maio de 2023. Rapidamente a moeda depreciaria na ordem dos 70%, mantendo-se num canal de consolidação até fevereiro de 2024.

A partir de fevereiro de 2024, Pepecoin teve ganhos espetaculares, que seguem o tipo de sucesso que já Dogecoin tinha tido em 2021:

A valorização em março para cerca de 0,00001107 por token PEPE, o que representou mais de 1.100% desde os mínimos de preços.

A correção e consolidação para o máximo de preços referido entre abril e maio.

O sucesso fulminante de Pepecoin diz muito sobre o tipo de investimentos estratégicos que vários utilizadores do Reddite entusiastas da cripto procuram permanentemente. E agora, 99Bitcoin poderá vir a repetir o mesmo grau de sucesso num ano em que o halving BTC traz muito otimismo aos investidores de todo o mundo.

Porque é que investidores de Pepe se envolvem no novo projeto 99Bitcoins?

Se tivéssemos de escolher um novo projeto cripto com potencial para explodir entre 2024 e 2025, ao qual consegue garantidamente aceder na pré-venda para comprar tokens muito baratos, esse projeto seria o 99Bitcoins.

O 99Bitcoins é uma criptomoeda mas também um ecossistema de aprendizagem sobre o mundo do trading e cripto, munido de recursos educativos que presente ajudar centenas de milhares de alunos a tornarem-se nos próximos traders de sucesso. Neste momento, já há 100.000 estudantes inscritos neste projeto.

Vejamos alguns dados sobre 99Bitcoins: O seu canal de YouTube já tem mais de 700.000 seguidores. A mailing list do projeto já tem 3 milhões de membros registados. E o 99Bitcoins parece estar a dar cartas no campo learn-to-earn, que é uma das inovações mais recentes do espaço da Web3.

Por todos estes avanços e pela popularidade que a 99Bitcoins já está a gerar, o projeto lançou o seu token em pré-venda, o $99BTC, que pretende reconhecer os seus membros com estes ativos que tenderão a valorizar no mercado.

Como funciona 99Bitcoins?

A sua plataforma de aprendizagem e cripto funcionam no standard BRC-20, sendo pioneira no modelo L2E (learn-to-earn, ou aprender para ganhar) na blockchain de Bitcoin.

Dados técnicos e financeiros de 99Bitcoins

O 99Bitcoins tem a sua pré-venda a decorrer há relativamente pouco tempo. E também por isso é impressionante verificar que já alcançou $1.1 milhões em capitalização de mercado em apenas um mês.

Do seu tokenomics, podemos também verificar que 10,5% de todos os tokens disponíveis de $99BTC foram alocados à pré-venda, dando uma chance real a qualquer investidor prospetivo de se juntar ao projeto nos próximos dias e semanas. Claro que o número de tokens disponível é limitado e, por isso, tenderá também a esgotar-se com o crescimento da popularidade deste projeto.

A 99Bitcoins fixou o preço dos tokens quando vendidos em pré-venda. Atualmente, um token de $99BTC vale $0,00101. Além disso, conta com uma capitalização de mercado abaixo de $100 milhões, o que garante a volatilidade suficiente para poder fazer arrancadas históricas de valorização acima de 1.000%, como PEPE e DOGE anteriormente.

Já há vários analistas de mercado e especialistas a posicionarem-se relativamente a 99Bitcoins. Além disso, e se virmos as convergências positivas de mercado (halving BTC, valorização e crescimento da indústria, regularização das criptomoedas em todo o mundo), temos alguns indicadores de que 99Bitcoins poderá mesmo vir a ser o caso de sucesso deste ano.

O que é halving Bitcoin e porque é que poderá influenciar o preço de 99Bitcoins?

O halving Bitcoin refere-se ao momento em que as recompensas de BTC pagas aos seus minerados são reduzidas para metade. Este momento acontece sensivelmente de quatro em quatro anos, reduzindo a quantidade de BTC em circulação e produzindo um efeito de aumento de preços generalizado.

Em todos os halvings anteriores de BTC, começamos por assistir a uma correção e consolidação de preços, a que se seguiria depois uma alt season ou uma explosão de preços para alguns altcoins mais promissoras.

Esses momentos históricos de explosão de preços nos criptoativos foram em geral previsíveis. Neste momento, atravessamos mais um desses momentos irrepetíveis que só acontecem de quatro em quatro anos. É por isso que dizemos que escolher uma altcoin em pré-venda como 99Bitcoins e optar por investir nesse produto pode ser uma oportunidade real.

Claro que os investimentos cripto envolvem grande risco, pelo que ninguém poderá dar sugestões de investimento com certeza e rigor. Lembre-se que as análises de mercado que fazemos são puramente especulativas, apesar de estarmos confiantes nos cenários que traçámos.

