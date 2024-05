A produtora portuguesa Isabel Machado participa esta semana num encontro de produtores europeus de cinema, em paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, em França, onde apresentará um projeto do qual é realizadora.

O encontro é uma iniciativa da associação European Film Promotion e tem como objetivo incentivar contactos e apresentação de projetos entre produtores de cinema e agentes da indústria cinematográfica.

Nesta 25.ª edição do encontro “Producers on the Move”, Isabel Machado apresentará vários projetos da produtora C.R.I.M., entre os quais um filme-ensaio no qual se estreia na realização.

Em nota de imprensa, a produtora C.R.I.M. explica que o projeto se intitula “Postais para o Futuro” e será correalizado por Isabel Machado e pela investigadora e cineasta Christine Reeh-Peters.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este filme-ensaio é “composto por postais em vídeo, mistura imagens reais com animação e dirige-se ao espectador, levantando questões sobre a sobrevivência no planeta Terra e apelando para a ação”, refere a sinopse.

Sediada em Lisboa, a C.R.I.M. é uma produtora de Christine Reeh-Peters e Isabel Machado (daí C.R.I.M. ser um acrónimo com o nome de ambas) que trabalha em cinema e televisão desde 2005, tendo assinado, entre outros, os filmes “O vento assobiando nas gruas”, de Jeanne Waltz, “O último banho”, de David Bonneville, “A Vingança de uma mulher”, de Rita Azevedo Gomes, e a trilogia “Pathos Ethos Logos”, de Joaquim Pinto e Nuno Leonel.

Além de “Postais para o futuro”, entre os projetos atualmente em desenvolvimento na C.R.I.M. contam-se a curta-metragem “A perfeição”, de Hugo Vieira da Silva, e a longa-metragem “Ikiryo”, de Ana Moreira.

O encontro em Cannes “Producers on the Move”, que tem o apoio da União Europeia através do programa Europa Criativa, já acolheu mais de 400 produtores, nomeadamente Joana Ferreira, Nuno Bernardo, João Matos, Rodrigo Areias, Luís Urbano e Fernando Vendrell.

O 77.º Festival de Cinema de Cannes começou na terça-feira e termina no dia 25.