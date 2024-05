O Festival Internacional de Piano do Oeste leva, este ano, ao Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha a Orquestra Gulbenkian e o pianista cubano Jorge Luis Prats, concertos comentados e um recital.

O festival, que reparte a programação entre Lisboa e vários concelhos do Oeste, agendou para as Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, um concerto com a Orquestra Gulbenkian, sob a direção do maestro convidado Rui Pinheiro, com o concertino Francisco Lima Santos e com o pianista cubano, a residir nos Estados Unidos da América, Jorge Luís Prats.

O espetáculo terá lugar no dia 21 de junho, no CCC das Caldas da Rainha, com o programa a contemplar o Concerto para Piano e Orquestra, em Lá menor, de Robert Schumann, e a Sinfonia n.º 5 de Ludwig van Beethoven.

Além deste concerto, considerado pela direção do CCC como “o ponto alto da programação do [festival] nas Caldas da Rainha”, a edição 2024 do evento levará ainda a este concelho três concertos comentados, integrados no programa “CCC fora de portas” e que terão lugar no Centro de Artes, em datas ainda não divulgadas.

Do programa fará ainda parte um recital com o pianista Josep Colom e dois bailarinos, dedicado à música de Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Manuel de Falla e Igor Stravinsky.

De acordo com a informação divulgada pelo CCC, o Festival Internacional de Piano tem como parceiros vários municípios da região do Oeste, nos quais, a par com Lisboa, apresenta anualmente diversos concertos.

O festival está focado em música de teclado e apresenta uma série de concertos e recitais com solistas, conjuntos de música de câmara e orquestras, reconhecidos pela qualidade artística.

O programa do festival abrange vários séculos de música, com realce para compositores e intérpretes portugueses, “convidando o público a partilhar momentos musicais inesquecíveis”, refere o CCC numa nota à imprensa.

Parte integral do festival são as ‘masterclasses’ da Semana Internacional de Piano de Óbidos, que há 29 anos trazem a Portugal mestres pianistas e estudantes provenientes de todo o mundo, e que apresentam ao público os pianistas laureados e os participantes selecionados nas ‘masterclasses’ da edição anterior.