O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) convocou uma greve total para os profissionais em funções na prisão do Linhó, concelho de Cascais, entre os dias 2 e 31 de julho, segundo o pré-aviso nesta segunda-feira divulgado.

Na origem da paralisação está, segundo o ofício do SNCGP a que a Lusa teve acesso, a “contínua falta de condições de segurança no Estabelecimento Prisional do Linhó, como as dez agressões a elementos do Corpo da Guarda Prisional comprovam, desde o início deste ano”.

A greve vai decorrer a partir das 0h00 de 2 de julho e termina às 23h59 de 31 de julho.

O pré-aviso de greve foi enviado ao cuidado do primeiro-ministro, do ministro das Finanças, da ministra da Justiça, do ministro da Economia e do Mar, da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do secretário de Estado da Administração Pública, da diretora-geral da Administração e Emprego Público, do diretor-geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais e da diretora do Estabelecimento Prisional do Linhó.