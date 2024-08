Foi a primeira causa apontada para o incêndio rural que lavrou durante 13 dias na Madeira e terá sido, mesmo, o lançamento de um foguete (devidamente autorizado) na freguesia da Serra de Água, na Ribeira Brava, que provocou o fogo que se estendeu aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta de Sol e Santana.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, insistiu diversas vezes na hipótese de se tratar de mão criminosa. “Esta situação de fogo posto, infelizmente, não se consegue controlar, é impossível. O fogo surgiu na zona alta da Serra de Água, uma zona completamente inacessível. Compete às autoridades averiguar”, sublinhou, após ter interrompido as férias em Porto Santo para acompanhar a situação no terreno, já as chamas lavravam há quatro dias.

A notícia de que, afinal, o foguete terá causado o incêndio foi avançada pelo Diário de Notícias da Madeira. O jornal apurou que, segundo a investigação da Polícia Judiciária, o material pirotécnico terá sido adquirido por um popular, que lançou o foguete numa festa nas proximidades. O cidadão foi constituído arguido por suspeita de incêndio florestal, ainda que tenha obtido autorização para lançar o foguete.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara da Ribeira Brava, já tinha admitido que o fogo inicial, a 14 de agosto, teria sido provocado acidentalmente pelo lançamento de um foguete, ainda que admitisse que noutros focos houvesse mão criminosa.

A 14 de agosto, o arquipélago encontrava-se apenas sob aviso amarelo para tempo quente (o menos grave de três), não existindo, portanto, restrições ao lançamento de foguetes. Como destaca o jornal regional, mesmo quando os licenciamentos já tenham sido concedidos, há ainda a possibilidade de proibição do lançamento pirotécnico, mediante o agravamento de aviso meteorológico de amarelo para laranja. Já depois de começar o fogo, o aviso foi agravado para laranja.

Como destaca o jornal regional, o arguido sob investigação estava devidamente autorizado a lançar foguetes, tendo em conta que a utilização destes artigos pirotécnicos obedece a algumas condicionantes, sobretudo em dias de maior calor. Mesmo com a devida autorização, pode vir a considerar-se negligente o lançamento do foguete se as condições de segurança não estiverem reunidas.

Além disso, este não terá sido o único foguete lançado que poderá ter provocado o incêndio florestal. Um segundo individuo, que neste momento se encontra na Suíça, está igualmente sob investigação.