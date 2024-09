Rússia aperta ofensiva no Donbass e tenta conquistar a cidade de Pokrovsk, mas a Ucrânia parece resistir

Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Moscovo reivindicou esta segunda-feira o controlo da localidade de Memryk, em Donetsk. Durante o fim de semana, conquistou outras duas: Vodiane e Nevelske. As rápidas conquistas da Rússia no Donbass marcam uma ofensiva com um foco claro: Pokrovsk. Volodymyr Zelensky admitiu que a situação nesta frente é “difícil”, mas que Kiev resiste, enquanto Vladimir Putin afirma que a ofensiva em Kursk foi uma tentativa falhada de distração.

Antes da guerra, Pokrovsk tinha quase 60 mil habitantes e era uma importante cidade mineira. Em agosto, Kiev mandou evacuar a cidade, quando a linha da frente estava a pouco mais de 10 quilómetros da cidade. Ao fim de 30 meses de guerra, a Rússia ocupa um quinto da Ucrânia, a maior parte no Donbass: 80% desta região está sob controlo russo, mas os avanços ao longo do último ano têm sido mais lentos do que no início da ofensiva. Analistas militares e políticos apontam que a conquista de Pokrovsk pode ser um ponto de viragem, tão relevante como Bakhmut ou Avdiivka, nota o Kyiv Independent.

O que torna Pokrovsk num ponto militar estratégico é o seu posicionamento nas rotas de abastecimento. A cidade fica na intersecção da autoestrada T0504 — uma das maiores na região — e da linha de caminho de ferro, funcionando com porta de entrada para os comboios que vêm do resto do país e fazendo a ligação à região vizinha de Dnipro. Caso a Rússia consiga tomar controlo da cidade, pode bloquear este abastecimento, não só de alimentação aos territórios ocupados, mas de todo o equipamento militar ucraniano e ocidental que chega por comboio e garante a resistência ucraniana no Donbass.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem reconhecido quase diariamente, nos seus discursos, que a situação nesta frente de batalha é difícil, mas garante que estão a ser alocadas as forças necessárias para fazer frente aos avanços russos. Na semana passada, o Comandante das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, afirmou, em entrevista à CNN, que “em seis dias, o inimigo não avançou um único metro na direção de Pokrovsk” e que os equipamentos mais modernos de Kiev estavam a ser utilizados nesta frente.

Grupos de análise independente, que utilizam imagens de satélite para acompanhar os movimentos na frente de batalha, confirmam uma estagnação na direção de Pokrovsk. Em vez disso, as tropas russas estão a estender a frente cerca de 30 ou 40 quilómetros em direção a sul, num movimento “de pinça”, que procura bloquear entre dois flancos. No flanco mais ativo, a sul, têm conquistado pequenas localidades e concentrado os combates nas cidades de Kurakhove, Vuhledar, Ukrainsk e Selydove.

Recent developments on the eastern front are indicating serious issues in the Ukrainian ability to control the Russian offensive. The Pokrovsk front has the potential to turn into a larger crisis.

