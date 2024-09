Qual a preferência do Papa Francisco para as eleições americanas? O líder da Igreja católica não diz, mas descreve que a escolha que os eleitores norte-americanos têm de fazer no próximo dia 5 de novembro na eleição presidencial é “entre o menor de dois males”.

Durante a habitual conversa com os jornalistas no avião papal, quando regressava da viagem à Ásia, Francisco apontou as políticas anti-imigrantes de Donald Trump e o apoio da vice-presidente Kamala Harris ao aborto, como sendo ambas “contra a vida”. Por isso, segundo o Papa, “cada um, em consciência, deve refletir sobre isso e fazer sua escolha”.

“Deve-se escolher o menor de dois males. Qual é o menor de dois males? Aquela senhora ou aquele senhor? Eu não sei”, concluiu Francisco.