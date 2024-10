Joaquim Miranda Sarmento, o ministro de Estado e das Finanças, afastou a ideia de que o Governo esteja a estudar privatizações, respondendo à crítica do PS de que o Orçamento do Estado (OE) para 2025 sinaliza uma “vaga de privatizações”.

Em entrevista à RTP, o ministro garantiu que as “principais empresas do Estado — a CGD, as Águas de Portugal, a RTP — continuarão a ser detidas a 100% pelo Estado”.

Miranda Sarmento clarificou que a intenção de criar um grupo de trabalho para analisar o setor empresarial do Estado tem como objetivo “estudar as participações minoritárias” em algumas empresas, mas rejeita que isso seja um sinal de privatizações. “Há processos a decorrer, como por exemplo o Hospital da Cruz Vermelha ou o Autódromo do Estoril, há também a TAP. Mas o Estado tem participações às vezes residuais, de centenas de ações em empresas cotadas, que não têm qualquer valor estratégico. É apenas isso que pretendemos.”

Deu como exemplo as “algumas milhares de ações de uma empresa cotada” que o Estado tem, sem identificar qual, “que devem representar menos de 0,0001% do capital”. “Que sentido faz? É isso que queremos arrumar.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda no mundo das empresas, deixou a promessa de que o Governo mantém “o objetivo” de redução do IRC “ao longo da legislatura”. “O programa da AD foi muito claro. Precisamos de reduzir a tributação sobre as empresas em sede de IRC, temos a taxa nominal marginal mais elevada da OCDE”, declarou. “Analisaremos ano a ano a possibilidade de continuar a reduzir as taxas de IRC.”

Na proposta para 2025, o Governo avança com uma descida de um ponto percentual, dos atuais 21% para 20%. Quando questionado sobre a razão para não existir informação no documento sobre reduções ao longo da legislatura, referiu que a proposta apresentada na tarde desta quinta-feira só se refere a 2025.

Quanto ao IRS Jovem, matéria em que o Governo acolheu ideias do PS, o governante disse que a proposta inicial do executivo “não estava errada” e que os “objetivos” se mantêm, nomeadamente o alargamento a todos jovens (corrigindo uma “enorme injustiça”), um horizonte temporal “mais longo” (10 anos) e um benefício “maior”.

[Já saiu o segundo episódio de “A Grande Provocadora”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de Vera Lagoa, a mulher que afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio.]

Garantindo que “o consenso, sobretudo quando não há maioria no Parlamento, é sempre o melhor”, Miranda Sarmento explicou que “todos [os jovens] vão beneficiar” do IRS Jovem. “Os que já beneficiam entram naquela faixa de três anos em que se enquadram”, quem ainda vai começar a beneficiar “entra no primeiro ano de isenção completa” e já sem um limite de escolaridade a obedecer, explicou o ministro, repetindo uma ideia transmitida horas antes, em conferência de imprensa.

Ainda em linha com o que disse durante a conferência de imprensa, Miranda Sarmento falou do excedente orçamental para o próximo ano, que o Governo aponta para que seja de 0,3%, e voltou a dizer que “é importante que haja responsabilidade por parte dos partidos da oposição” no debate da especialidade. Questionado sobre se tenciona manter o excedente que consta na proposta do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças notou que “é muito importante para o país que se inicie o ano de 2025 com uma perspetiva de excedente orçamental em torno de 0,3% do PIB”.

Além disso, disse que “com este Orçamento o país terá superavit” e voltou a recordar que Pedro Nuno Santos disse que estava comprometido com o saldo orçamental que o Governo pretendia no próximo ano (e com um superavit).

Relativamente aos combustíveis, o governante disse que, apesar do descongelamento da taxa de carbono (que deverá gerar mais 525 milhões de euros de receita fiscal nos combustíveis em 2025), a “fiscalidade sobre os combustíveis não vai aumentar”. Os preços, ainda assim, “dependem do preço da matéria-prima nos mercados internacionais”.

A entrevista ao ministro das Finanças terminou com a recordação das acusações trocadas, há uns meses, pelo próprio com o antecessor, Fernando Medina, a propósito das contas públicas. Questionado pela RTP sobre se só tem este Orçamento do Estado porque as contas do Governo anterior estavam “bem”, Miranda Sarmento defendeu que “tudo o que disse foi factual”.

“Se me perguntar se as coisas estavam como estiveram quando outros governos, nomeadamente do PSD, entraram em funções, obviamente que não. Mas tudo aquilo que eu disse foi factual e a narrativa de que as contas estavam muito melhores do que aquilo que a realidade veio a demonstrar era apenas uma narrativa”, apontou.

O governante disse ainda que, naquela altura, foi acusado de “não saber a diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional”. Porém, continuou, “o problema é que o INE depois veio demonstrar que em contas nacionais, no primeiro trimestre, também tivemos défice”.