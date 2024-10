Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O ministro da Defesa Nacional revelou esta sexta-feira que Portugal já cumpriu “mais de 50%” do compromisso estabelecido com a Ucrânia para este ano, que incluiu helicópteros, e que até ao final do ano concluirá o que falta.

“Este ano o compromisso português é de 221,6 milhões de euros. Nós, neste momento, já cumprimos mais de 50% e até ao final do ano preencheremos o resto desse compromisso”, disse Nuno Melo, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

Este ano, Portugal “já investiu na Ucrânia 134,4 milhões de euros”, ao abrigo dos compromissos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que inclui um “conjunto de equipamentos e outras possibilidades”.

“Refiro-me a helicópteros, a ‘drones’ [veículos aéreos sem tripulação], ao recurso à nossa indústria, nomeadamente a indústria têxtil, ações de treino em todas as áreas. Tudo conjugado, no final, atingiremos esse valor”, indicou.