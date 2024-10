O antigo CEO da cadeia de moda Abercrombie & Fitch foi detido esta terça-feira na Flórida no âmbito de uma investigação federal a casos de tráfico sexual e prostituição, escreve o New York Times. Michael S. Jeffries, mais conhecido como Mike Jeffries, liderou a retalhista entre 1992 e 2014 e foi responsável pela expansão global da marca. Além de Jeffries, foi ainda detido Matthew Smith, o companheiro do ex-CEO, e James Jacobson. Neste último caso, a detenção aconteceu no estado do Wisconsin.

A detenção surge depois de, no ano passado, uma investigação da BBC revelar que Jeffries usou supostos trabalhos de modelo na Abercrombie para atrair homens jovens para festas sexuais nas suas propriedades no Hamptons, em Nova Iorque, e Londres. Os homens eram forçados a atos sexuais para conseguir subir na carreira dentro da empresa.

Segundo a ABC News, James Jacobson funcionaria como intermediário para atrair os jovens para as festas. Após a investigação da BBC, o casal também foi alvo de uma ação coletiva impulsionada por algumas das vítimas do alegado esquema, que terá durado 20 anos. O processo foi apresentado no estado de Nova Iorque e o casal é acusado de tráfico sexual, violação e agressão sexual. Um dos queixosos, David Bradberry, acusou Jeffries de ter tornado a Abercrombie bem-sucedida através da “sexualização excessiva de homens jovens”.

No passado, Mike Jeffries e Matthew Smith, um cidadão britânico, negaram as acusações.

A Abercrombie é uma empresa norte-americana que tem sede no estado do Ohio, ainda que a primeira loja tenha sido aberta em 1892, em Nova Iorque. Na década de 90, quando Mike Jeffries assumiu a liderança Abercrombie, que estava numa débil situação financeira, focou a empresa num público adolescente. A empresa tornou-se conhecida junto do público jovem por apenas contratar pessoas jovens e com bom aspeto para as lojas. Nas campanhas comerciais, era frequente serem apresentados jovens em tronco nu.

Hoje em dia, a empresa tem lojas em vários pontos do mundo. Na Europa, está na Bélgica, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.