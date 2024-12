De Tomaso P72 está pronto para os 72 clientes que pagaram 1,6 milhões

A De Tomaso é mais um construtor de desportivos de sonho que nasceu na região de Modena/Maranello, zona que já tinha assistido ao despontar da Ferrari e da Lamborghini. Fundada em 1959 por Alejandro de Tomaso, esta marca trouxe-nos modelos deslumbrantes como o Mangusta (1966) e o Pantera (1971) — que viria a animar o panorama das corridas de velocidade em Angola, nos anos 70 e em Portugal na década de 80, nas mãos do piloto Tino Pereira —, ambos desenhados pela Ghia e com mecânicas Ford V8. A De Tomaso viria a ser vendida em 2009 e depois de novo em 2015, desta feita à Consolidated Ideal Team Ventures, de Hong Kong, que exibiu um protótipo do novo P72 em 2019 no Festival de Velocidade de Goodwood.