O presidente do Conselho Europeu, António Costa, felicitou esta quinta-feira o Líbano pela eleição do Presidente, que disse ser uma oportunidade para reconstruir um país “forte e soberano”.

“Felicito o Líbano pela eleição do Presidente. É um passo importante para a reconstrução de um Estado Libanês forte e soberano”, escreveu António Costa na rede social X.

Congratulations to Lebanon for electing a new President today. It is an important step towards reconstructing a strong, sovereign Lebanese State. It opens up the possibility of a better future for the people of Lebanon.

The stability and prosperity of Lebanon are of crucial…

