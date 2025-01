Lina Lopes, ex-deputada do PSD e apoiante de sempre de Rui Rio, é a cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal de Setúbal nas próximas eleições autárquicas, apurou o Observador junto de fonte próxima do processo. Contactada pelo Observador, Lina Lopes confirmou a candidatura enquanto independente, apoiada pelo partido liderado por André Ventura.

Em abril de 2024, foi noticiado que a ex-deputada social-democrata tinha sido nomeada para o gabinete do vice-presidente da Assembleia da República indicado pelo Chega, Diogo Pacheco Amorim.

Na altura, os Trabalhadores Social Democratas apontaram uma quebra da “confiança político-sindical” naquela que era sua dirigente e pediram à UGT a sua substituição no secretariado executivo, o que levou mesmo Lina Lopes a pedir que lhe fosse dada oportunidade para se defender.

Além de fazer parte dos TSD, Lina Lopes foi durante muito tempo líder das Mulheres Social-Democratas, estrutura informal que, não sendo autónoma, tem um peso próprio no PSD. Nessa condição, apoiou sempre Rui Rio. Em 2017, foi mandatária para a igualdade do antigo autarca do Porto no duelo contra Pedro Santana Lopes. Em 2021, foi notícia depois de ter lançado um apelo interno para recrutar candidatas para as eleições autárquicas e assim ajudar Rio. No final desse ano, voltou a apoiá-lo na luta contra Rangel.

Nas últimas eleições legislativas, Lina Lopes foi uma das ‘rioístas’ sacrificadas, tendo sido indicada como 47.ª candidata por Lisboa — nas eleições anteriores, 2022, ainda com Rio como líder do PSD, tinha sido 6.ª escolha pelo mesmo círculo; em 2019, foi 10.ª opção. Em 2024, tendo ficado fora das escolhas, aceitou fazer fazer parte do gabinete do vice-presidente do Parlamento indicado pelo Chega.

