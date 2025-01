Mais de 200 passageiros a bordo de um avião da Delta tiveram de ser retirados do aparelho através de escorregas de emergência, no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, esta sexta-feira. Um problema com o motor abortou a descolagem, num processo em que quatro pessoas ficaram feridas, avança a CNN.

“Durante a descolagem, algo de errado se passou e o motor começou a arder“, disse Curtis James, um dos passageiros a bordo do Boeing 757. “Tivemos de fazer uma evacuação de emergência do avião”, acrescentou. Ainda não há indicação por parte da Delta ou das autoridades do aeroporto das causas da falha no motor.

“A tripulação de bordo da Delta seguiu os procedimentos estabelecidos para suspender a descolagem do voo 2668 de Atlanta para Minneapolis-St. Paul, após indicação de que havia um problema no motor”, lê-se num comunicado da companhia aérea. Segundo o aeroporto, a descolagem foi abortada às 9h10 desta sexta-feira e “quatro passageiros” relataram ferimentos ligeiros: “um foi transportado, os restantes três foram tratados no local”. No total, foram retiradas do avião 208 pessoas, entre os quais 201 passageiros, dois pilotos e cinco assistentes de bordo.

Nos últimos tempos, o aeroporto internacional de Atlanta está a ser atingido por condições meteorológicas extremas. Apenas esta sexta-feira, a tempestade de inverno motivou o cancelamento de 886 voos, ou seja, 40% dos programados, de acordo com o Flightaware. Em todo o país, mais de 2.900 voos foram cancelados até às 17h de Lisboa.

