Subiu para sete o número de pessoas feridas depois de “vários indivíduos de nacionalidade estrangeira” se terem envolvido em confrontos com arma branca na Rua do Benformoso, o local onde, a 19 de dezembro, a PSP realizou uma operação de fiscalização. Segundo informações da Polícia, uma “altercação entre dois grupos, por motivos não apurados”, levou ao transporte de três dos feridos para o Hospital de São José.

Ao Observador, fonte da PSP refere que os outros quatro feridos foram assistidos na sede da 1.ª Divisão, “para onde se deslocaram por meios próprios” e onde estão a receber cuidados médicos de técnicos do INEM.

Ao Observador, as primeiras informações prestadas por fonte da PSP referiam que “uma vítima foi esfaqueada num membro inferior e outra na zona lombar”. A PSP esteve no local e o “policiamento foi reforçado no local da ocorrência e nas imediações”. O caso foi reportado ao Ministério Público.

A 19 de dezembro, a PSP realizou uma “operação especial de prevenção criminal” neste mesmo local de Lisboa, no Martim Moniz. A operação foi justificada com a necessidade de “alavancar a segurança e tranquilidade pública da população residente e flutuante”, mas gerou críticas de alguns setores da sociedade e de partidos políticos por ter incidido, sobretudo, em população imigrante.

Este sábado, 11 de dezembro, houve aliás duas ações de protesto simultâneas e motivadas por posições contrastantes: por um lado, o movimento “Não nos encostem à parede” convocou a iniciativa à boleia de críticas à forma como a PSP manteve, durante mais de uma hora, dezenas de cidadãos imigrantes encostados à parede para serem revistados; por outro lado, e como resposta à manifestação convocada para o Martim Moniz, o Chega convocou uma vigília em defesa da atuação da polícia e da “autoridade”.

Minutos depois de serem divulgadas as primeiras informações sobre a rixa, André Ventura recorreu ao X para reagir, com ironia, aos mais recentes acontecimentos: “Parece que no Martim Moniz voltámos a ter hoje rixas, esfaqueamentos e pessoas internadas. Jornalistas também atacados. Mas são só percepções e sensações, não se preocupem!.”

A referência aos “jornalistas atacados” deverá dizer respeito ao caso de uma jornalista da CNN que, na reportagem em direto, referiu que a equipa foi recebida com mensagens de desagrado quando se deslocou àquele local da cidade.

Num segundo tweet, o líder do Chega atira-se aos líderes dos partidos à esquerda e ao que designa por “malta dos cravos vermelhos” por mais um episódio de violência. “Sangue nas ruas, pancadaria, facas e barras de ferro no Martim Moniz, em Lisboa. Onde andam agora o Pedro Nuno Santos, a Mariana Mortágua e o Rui Tavares? A malta dos cravos vermelhos? Os poetas da liberdade e da imigração livre? Onde é que estão agora?”