Namoraram 20 anos, foram marido e mulher durante 10 e, agora, divorciaram-se. O atual treinador do Manchester City Pep Guardiola e a empresária Cristina Serra decidiram pôr fim à sua união no último mês de 2024, mas a relação entre ambos mantém-se “cordial, estável e amigável”, avança o El Períodico.

Em dezembro, quando o casal foi visto no teatro com uma das suas filhas em Barcelona, ninguém diria que estavam já divorciados, mas a decisão foi agora confirmada pelo jornal espanhol, que adianta que amigos e família receberam indicações para não avançar qualquer informação.

Pep Guardiola e Cristina Serra conheceram-se em 1994, na altura com 23 e 20 anos, respetivamente. Mas apenas cerca de 20 anos depois tomaram a decisão de casar-se, uma cerimónia que aconteceu apenas pelo registo civil. O nó foi dado em Matadepera, em Barcelona, e dessa união surgiram mais tarde três filhos: Maria (com 24 anos), Marius (22 anos) e Valentina (17).

É precisamente entre essa cidade espanhola e Londres que a até então mulher de Pep Guardiola vive desde 2019. No entanto, para trás, em Manchester, ficou o treinador do City, após Cristina Serra ter deixado a cidade — acompanhada por um dos filhos — com o objetivo de gerir a sua empresa de moda.

Apesar desta separação física, o casal foi visto juntos em algumas ocasiões, nomeadamente em momentos de lazer com os filhos do casal ou a jantar em Barcelona, sempre mostrando ter uma relação próxima.

De acordo com jornais desportivos, Pep Guardiola tem passado um momento menos bom a nível profissional também, uma vez que o City tem registado resultados abaixo do esperado. Além disto, o treinador de futebol tem tido também alguns episódios de confronto, como por exemplo na passada segunda-feira, quando discutiu com fãs que lhe pediram autógrafos, dizendo-lhes para “não voltarem” a fazê-lo. “Não voltem mais, não vou voltar a assinar, conheço as vossas caras. Vão para a escola e estudem. São jovens, não estejam aqui a perder o vosso tempo. Querem viver a vossa vida a fazer isto? Honestamente?”, disse.