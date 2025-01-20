Em atualização

O jovem de 17 anos acusado de matar três crianças no dia 29 de julho do ano passado declarou-se esta segunda-feira culpado, avança a Sky News. O adolescente invadiu uma aula de dança em Southport, em Inglaterra, e esfaqueou várias crianças, acabando por matar três. Entre as vítimas estava Alice Aguiar da Silva, filha de madeirenses.

O Tribunal Penal de Liverpool, no Reino Unido, começou esta segunda-feira a julgar Axel Rudakubana, agora com 18 anos, acusado do homicídio de três crianças, de 6, 7 e 9 anos. No julgamento, que deverá durar cerca de quatro semanas, o jovem está também acusado da tentativa de homicídio de 10 outras pessoas, incluindo oito crianças, da produção de ricina, uma substância tóxica, e da posse de um manual de treino do grupo terrorista Al-Qaeda.

A polícia disse que os esfaqueamentos não foram classificados como atos de terrorismo porque o motivo ainda não é conhecido.

Rumores falsos nas redes sociais atribuíram a responsabilidade do ataque a um requerente de asilo ou imigrante muçulmano, o que motivou protestos nas ruas de Southport e confrontos violentos com a polícia, tendo-se os motins anti-imigração alastrado a outras cidades nos dias seguintes, com mais de 300 polícias feridos e ataques a civis, automóveis e edifícios, nomeadamente a tentativa de incendiar hotéis que albergavam imigrantes.

Mais de 1.200 pessoas foram detidas na sequência da desordem que durou uma semana e centenas foram presas, com sentenças até nove anos de prisão.