Não é surpresa que o príncipe de Gales é um dedicado adepto de futebol, nomeadamente do Aston Villa. William tem, inclusive, um ritual para quando está a ver os jogos do clube do seu coração.

“Se estou em casa sozinho com os meus filhos, provavelmente não bebo uma cerveja antes do jogo, mas tenho uma superstição acerca do lugar onde me sento quando vejo o jogo”, afirmou em declarações ao jornal The Sun. “Se não nos está a correr bem, começo a andar pela casa muito rápido e coloco as crianças em diferentes posições na esperança de que isso mude alguma coisa”, confessou ainda.

Apesar de torcer pelo Aston Villa, o príncipe de Gales garantiu que não força esta escolha aos filhos: “Não têm de ser fãs do Villa. Tento não ser parcial, mas obviamente que eles veem o quanto eu sou apaixonado, por isso, veem os jogos comigo”, afirmou.

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Num desafio para o mesmo jornal, o príncipe William respondeu a Tyrone Mings — jogador do Aston Villa Football Club — a uma pergunta difícil: qual o preferido, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo?

Prince William has ended the Messi vs Ronaldo debate ???? pic.twitter.com/ZNWeZtxx8C — The Sun (@TheSun) March 13, 2025

Prince William builds his perfect footballer with Tyrone Mings ???? ???? @TyroneMings @KensingtonRoyal pic.twitter.com/NTMJXtml6h — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 13, 2025

Apesar de confessar preferir Lionel Messi, o herdeiro ao trono britânico também disse que gosta mais da forma como o português celebra os golos. Segundo contou, William tentou mesmo imitar a forma como Cristiano Ronaldo festeja e acabou por se lesionar, no jardim de casa.