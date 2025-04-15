A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) é esta terça e quarta-feira palco da 1.ª Space Education Summit, iniciativa que pretende atrair os jovens e demonstrar que “há futuro em Portugal” no setor aeroespacial.

“Queremos motivar, orientar e demonstrar aos jovens que há futuro em Portugal para trabalhar no setor aeroespacial“, afirmou à Lusa o diretor executivo da New Space Portugal, Emir Sirage.

A FEUP acolhe esta terça e quarta-feira a primeira edição da Space Education Summit, iniciativa que reúne as universidades que integram o programa New Space Portugal num debate em torno do “presente e futuro” da educação aeroespacial no país.

A iniciativa, dirigida a estudantes e profissionais do setor, visa refletir sobre os desafios e oportunidades desta indústria, e dos seus impactos em áreas como a sustentabilidade, segurança e defesa.

“Estamos num momento de transformação e há um conjunto de valências da engenharia que contribuem para este setor como a eletrónica, eletrotecnia, sistemas de informação e mecânica”, realçou Emir Sirage.

O evento realiza-se no âmbito da Agenda New Space Portugal, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que reúne 39 entidades com o propósito de desenhar, desenvolver, produzir e lançar satélites de observação da Terra.

“Temos estado a assistir a uma transformação no setor aeroespacial português impulsionado pelo programa New Space Portugal. Este programa já conseguiu posicionar Portugal no mercado espacial a nível europeu”, detalhou Emir Sirage, acrescentando que o objetivo do programa é tornar “Portugal um futuro hub espacial europeu“.

Emir Sirage deu como exemplo o projeto Constelação do Atlântico, que tem como parceiros a Geosat, o CEiiA e a força aérea portuguesa, e que engloba o desenvolvimento, integração e lançamento de observação da Terra e satélites óticos de alta resolução.

O projeto, assinalou, “promove a soberania nacional na área do espaço, da defesa, da segurança e da sustentabilidade para a próxima década”.

Emir Sirage destacou ainda que a aposta do país no setor aeroespacial “potencia uma melhor economia em Portugal, com empresas inovadoras, emprego altamente qualificado para jovens profissionais e para os futuros jovens promissores, e melhor ciência“.

A iniciativa, organizada pela FEUP, universidades de Aveiro, Minho, Évora e Beira Interior, Instituto Superior Técnico, Nova SBE — School of Business and Economics e Academia da Força Aérea, arranca esta terça-feira, pelas 14h00, e termina quarta-feira, pelas 13h00.