Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre as tarifas nos EUA.

O euro subiu esta segunda-feira 1,44%, para 1,1557 dólares, um máximo desde novembro de 2021, no mercado de câmbios de Frankfurt depois das críticas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Às 09h50 em Lisboa, o euro era negociado a 1,1557 dólares, um máximo desde 9 de novembro de 2021, contra 1,1351 dólares na quinta-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência para a moeda comum em 1,1360 dólares na quinta-feira.

Na quinta-feira, Trump pediu a demissão de Powell, cujos relatórios classificou como um “desastre completo”, insistindo que o presidente da Fed deve cortar as taxas de juro, como fez o BCE.

Nesse mesmo dia, o BCE baixou as taxas de juro em 25 pontos base para 2,25%, o sétimo corte desde que começou a reduzir o preço do dinheiro em junho do ano passado.

Além disso, a presidente do BCE, Christine Lagarde, mostrou o seu respeito por Powell após as críticas de Tump.

“Temos uma relação sólida, algo que é decisivo para ter uma infraestrutura financeira forte e para ter estabilidade financeira”, disse Lagarde, afirmando que manterá a relação com Powell no futuro