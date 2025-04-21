Acompanhe aqui o nosso artigo em direto sobre a morte do Papa Francisco.

No Santuário de Fátima, onde o Papa Francisco, que esta segunda-feira morreu, esteve por duas vezes, vários peregrinos elogiaram o líder da Igreja Católica, cujas portas abriu a todos, e destacaram ainda os seus apelos à paz.

“Ele abriu as portas da Igreja a todas as pessoas”, afirmou a irlandesa Chenise, de 31 anos, que a Lusa encontrou com a família junto ao altar do recinto de oração.

Em Fátima para passar a Páscoa, a peregrina reconheceu, também, que Francisco foi “um Papa para todos”.

Recordando os sucessivos apelos do Papa à paz, sobretudo na Ucrânia ou no Médio Oriente, Chemise lamentou, contudo, que ninguém os tenha ouvido.

“Tenho esperança de que ainda os oiçam”, adiantou.

A caminho de Fátima, foi no rádio do carro que Sandra Lima, de 46 anos, de Braga, e a família ouviram a notícia da morte de Francisco.

“Andávamos há algum tempo para vir cá e coincidência ou não…”, disse Sandra Lima, recordando a mensagem de Francisco dirigida particularmente aos jovens.

Depois, elencou outras qualidades de Francisco, como a “humildade, o exemplo, a simplicidade”.

“É tocante”, referiu, antecipando que o Papa “vai deixar saudades, muitas”.

Também do Norte, onde passou a Páscoa, e em trânsito para Lisboa, Patrícia Proença, de 33 anos, acompanhada pela família, lembrou a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, para descrever Francisco como um “Papa do povo, muito empático com o povo”.

“Acho que é uma opinião generalizada, muito justa”, comentou.

Para o sucessor de Francisco, Patrícia Proença deseja que continue “a passar uma mensagem de paz e de esperança”.

Inclusão foi o que outra peregrina portuguesa destacou do pontificado de Francisco.

“A aceitação de todos, isso é muito, muito importante”, referiu esta jovem, para sublinhar ainda a mensagem do Papa “de “espalhar o amor e a paz”.

Da Lustosa, Lousada (Porto), uma família não passava despercebida devido ao grupo de 54 pessoas que estava no santuário para assinalar o 90.º aniversário da matriarca, Maria Luísa Moreira, com filhos, netos e bisnetos.

A filha mais velha, Maria de Fátima Couto — “Fátima por causa do nome de Nossa Senhora” –, realçou que Francisco, apesar de já estar no limite da sua saúde, foi sempre “muito corajoso”.

“Foi muito amigo dos jovens e do mundo em geral”, declarou a peregrina de 64 anos, lamentando que a sua mensagem nem sempre ter sido acolhida com sucesso.

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Já a religiosa timorense Laurinda de Jesus, de 25 anos, descreveu Francisco como o Papa que tinha “um grande coração para os povos”, enquanto a francesa Monique, de 75 anos e que reside há seis em Leiria, descreveu Francisco como “moderno”, esperando que “o próximo papa também o seja”.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires (Argentina), em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

Em 2017, por ocasião do centenário dos acontecimentos na Cova da Iria e da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, o Papa esteve pela primeira vez no Santuário de Fátima.

Já em 2023, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, também marcou presença no maior templo mariano do país.

Em 3 de agosto desse ano, em Lisboa, o Papa garantiu aos milhares de jovens que se encontravam no Parque Eduardo VII, que “na Igreja há espaço para todos”, para “jovens e velhos, saudáveis e doentes, justos e pecadores, todos, todos, todos”.

Os sinos da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no santuário, vão tocar sinais fúnebres, diariamente, após as 09h30, até ao dia do funeral do Papa, enquanto a prece pelo líder da Igreja Católica, iniciada assim que foi conhecida a sua morte, vai manter-se nas missas oficiais, também até ao seu funeral.