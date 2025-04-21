Acompanhe aqui o nosso artigo em direto sobre a morte do Papa Francisco.
No Santuário de Fátima, onde o Papa Francisco, que esta segunda-feira morreu, esteve por duas vezes, vários peregrinos elogiaram o líder da Igreja Católica, cujas portas abriu a todos, e destacaram ainda os seus apelos à paz.
“Ele abriu as portas da Igreja a todas as pessoas”, afirmou a irlandesa Chenise, de 31 anos, que a Lusa encontrou com a família junto ao altar do recinto de oração.
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Em Fátima para passar a Páscoa, a peregrina reconheceu, também, que Francisco foi “um Papa para todos”.
Recordando os sucessivos apelos do Papa à paz, sobretudo na Ucrânia ou no Médio Oriente, Chemise lamentou, contudo, que ninguém os tenha ouvido.
“Tenho esperança de que ainda os oiçam”, adiantou.
A caminho de Fátima, foi no rádio do carro que Sandra Lima, de 46 anos, de Braga, e a família ouviram a notícia da morte de Francisco.
“Andávamos há algum tempo para vir cá e coincidência ou não…”, disse Sandra Lima, recordando a mensagem de Francisco dirigida particularmente aos jovens.
Depois, elencou outras qualidades de Francisco, como a “humildade, o exemplo, a simplicidade”.
“É tocante”, referiu, antecipando que o Papa “vai deixar saudades, muitas”.
Também do Norte, onde passou a Páscoa, e em trânsito para Lisboa, Patrícia Proença, de 33 anos, acompanhada pela família, lembrou a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, para descrever Francisco como um “Papa do povo, muito empático com o povo”.
“Acho que é uma opinião generalizada, muito justa”, comentou.
Para o sucessor de Francisco, Patrícia Proença deseja que continue “a passar uma mensagem de paz e de esperança”.
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Inclusão foi o que outra peregrina portuguesa destacou do pontificado de Francisco.
“A aceitação de todos, isso é muito, muito importante”, referiu esta jovem, para sublinhar ainda a mensagem do Papa “de “espalhar o amor e a paz”.
Da Lustosa, Lousada (Porto), uma família não passava despercebida devido ao grupo de 54 pessoas que estava no santuário para assinalar o 90.º aniversário da matriarca, Maria Luísa Moreira, com filhos, netos e bisnetos.
A filha mais velha, Maria de Fátima Couto — “Fátima por causa do nome de Nossa Senhora” –, realçou que Francisco, apesar de já estar no limite da sua saúde, foi sempre “muito corajoso”.
“Foi muito amigo dos jovens e do mundo em geral”, declarou a peregrina de 64 anos, lamentando que a sua mensagem nem sempre ter sido acolhida com sucesso.
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Já a religiosa timorense Laurinda de Jesus, de 25 anos, descreveu Francisco como o Papa que tinha “um grande coração para os povos”, enquanto a francesa Monique, de 75 anos e que reside há seis em Leiria, descreveu Francisco como “moderno”, esperando que “o próximo papa também o seja”.
O Papa Francisco morreu esta segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.
Nascido em Buenos Aires (Argentina), em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.
Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.
Em 2017, por ocasião do centenário dos acontecimentos na Cova da Iria e da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, o Papa esteve pela primeira vez no Santuário de Fátima.
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Já em 2023, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, também marcou presença no maior templo mariano do país.
Em 3 de agosto desse ano, em Lisboa, o Papa garantiu aos milhares de jovens que se encontravam no Parque Eduardo VII, que “na Igreja há espaço para todos”, para “jovens e velhos, saudáveis e doentes, justos e pecadores, todos, todos, todos”.
Os sinos da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no santuário, vão tocar sinais fúnebres, diariamente, após as 09h30, até ao dia do funeral do Papa, enquanto a prece pelo líder da Igreja Católica, iniciada assim que foi conhecida a sua morte, vai manter-se nas missas oficiais, também até ao seu funeral.
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