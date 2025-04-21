Trump reforça críticas a Powell, "o senhor tarde demais", mantendo a pressão para corte nas taxas de juro. Dólar e bolsas em queda

Donald Trump reforça as críticas a Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed). E depois de, na semana passado, ter ameaçado demiti-lo (apesar dos especialistas dizerem não ser possível), volta à sua rede social Truth Social para reclamar a descida das taxas de juros por parte do banco central.

A próxima reunião de política monetária da Fed está agendada para 6 e 7 de maio.

No entanto, Trump tem, nos últimos dias, reforçado as críticas à política monetária de Jerome Powell, e face à ameaça de quebrar a independência da Fed tanto o dólar como as bolsas americanas estão em queda esta segunda-feira. O S&P 500 está a cair 2,8% e o Nasdaq mais de 3%. O dólar, por seu turno, desvalorizou face ao euro durante a manhã.

Na rede social, Trump clamou por “cortes preventivos” nos juros, defendendo que os preços já estão a descer — dando como exemplo os preços da energia e dos alimentos — e como tal já quase não há inflação, nas suas palavras. No entanto, salienta, pode haver um abrandamento da economia e é por isso que reclama da Fed. “Pode haver um abrandamento da economia a menos que o senhor tarde demais, um grande perdedor, baixe as taxas de juro, AGORA”. E lembra que o BCE já desceu, por sete vezes consecutivas, os juros.