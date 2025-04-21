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Trump reforça críticas a Powell, "o senhor tarde demais", mantendo a pressão para corte nas taxas de juro. Dólar e bolsas em queda

Este artigo tem mais de 1 ano

Donald Trump volta a dar um puxão de orelhas público a Jerome Powell, presidente da Reserva Federal. Depois de ameaçar demiti-lo, volta a dizer que Powell esteve sempre muito atrasado.

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Donald Trump volta a criticar o presidente da Fed.

CHRIS KLEPONIS / POOL/EPA

Donald Trump volta a criticar o presidente da Fed.

CHRIS KLEPONIS / POOL/EPA

Donald Trump reforça as críticas a Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed). E depois de, na semana passado, ter ameaçado demiti-lo (apesar dos especialistas dizerem não ser possível), volta à sua rede social Truth Social para reclamar a descida das taxas de juros por parte do banco central.

A próxima reunião de política monetária da Fed está agendada para 6 e 7 de maio.

No entanto, Trump tem, nos últimos dias, reforçado as críticas à política monetária de Jerome Powell, e face à ameaça de quebrar a independência da Fed tanto o dólar como as bolsas americanas estão em queda esta segunda-feira. O S&P 500 está a cair 2,8% e o Nasdaq mais de 3%. O dólar, por seu turno, desvalorizou face ao euro durante a manhã.

Na rede social, Trump clamou por “cortes preventivos” nos juros, defendendo que os preços já estão a descer — dando como exemplo os preços da energia e dos alimentos — e como tal já quase não há inflação, nas suas palavras. No entanto, salienta, pode haver um abrandamento da economia e é por isso que reclama da Fed. “Pode haver um abrandamento da economia a menos que o senhor tarde demais, um grande perdedor, baixe as taxas de juro, AGORA”. E lembra que o BCE já desceu, por sete vezes consecutivas, os juros.

Deixa, ainda, uma última crítica a Powell que, nas palavras do Presidente Trump, desceu os juros no período eleitoral para ajudar Joe Biden e Kamala Harris. “Como é que isso correu?”, deixa por fim a interrogação, como meio de recordar que os democratas perderam as eleições de novembro, o que abriu a porta da Casa Branca de novo a Trump.

Segundo mandato, nova ameaça. Trump estuda meio de despedir “falcão” da Fed

Na semana passada, Donald Trump ameaçou demitir Jerome Powell, tendo um dos conselheiros económicos da Casa Branca indicado que o Presidente norte-americano estava a estudar a forma como o poderia retirar do cargo.

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