Segundo mandato, nova ameaça. Trump estuda meio de despedir "falcão" da Fed

“É meu prazer e honra a nomeação de Jerome Powell para ser o próximo presidente da Reserva Federal”. A 2 de novembro de 2017, no primeiro mandato de Donald Trump que tinha chegado à Casa Branca a 20 de janeiro desse ano, o Presidente dos Estados Unidos anunciava a sua escolha para liderar a Reserva Federal.

Depois de relatar o que dizia ser um “tremendo progresso económico”, explicou a escolha: “a nossa economia precisa de política monetária sólida e prudente supervisão do nosso sistema bancário. É por isso que precisamos de liderança forte, sólida, e firme na Fed”. Declarava, então, que nomeava Powell “porque ele vai garantir exatamente esse tipo de liderança, ele é forte, comprometido e inteligente”.

Jerome Powell seria confirmado pelo Congresso e assumiu funções a 3 de fevereiro de 2018. Um mês depois já estava a aprovar uma subida de juros, para 1,75%. Na sua primeira reunião como presidente da Fed, Jerome Powell concretizava a sexta subida desde que em dezembro de 2015 tinha começado o movimento ascendente, depois de um período de taxas perto do zero na sequência da crise financeira.

Janet Yellen saía e a Fed mudava a visão da política monetária. À “pomba” Yellen sucedia o “falcão” Powell. O mesmo é dizer que Yellen privilegia a atuação do banco central centrada na economia e no mandato de baixo desemprego, e por isso, aponta mais a descida de taxas, uma política mais acomodatícia; enquanto Powell olha mais para o outro mandato da Reserva Federal: controlo de preços, e, como tal, aponta mais à subida de juros.

Trump escolheu o falcão. E não demorou, mesmo nesse primeiro mandato, a criticar as opções da Fed, até chegar ao ponto, em 2020, semelhante ao atual: a ameaçar publicamente despedir o presidente da Reserva Federal, em plena crise da Covid-19. A 14 de março de 2020, Trump anunciava as primeiras medidas para tentar combater o coronavírus e deixava o aviso: “Espero que a Fed entre a bordo e faça o que tem de fazer. Devem ser mais proativos. Outros conselhos de outros países estão a tomar ações mais agressivas e queremos a Fed mais proativa. É importante”. E mais à frente declarou: “Tenho o direito de o demitir. Tomou uma série de más decisões. Estou descontente com a Fed porque estamos a ser seguidores e devíamos estar a liderar”.

Dois dias antes o BCE tinha lançado um pacote de estímulos para combater a crise pandémica e nesse mês ainda lançaria a bazuca de 750 mil milhões.

Se a crise da Covid-19 reforçou o tom das críticas de Trump a Powell, já antes, segundo o New York Times, o Presidente dos Estados Unidos tinha criticado, em privado, as decisões da Fed quando, logo em dezembro de 2018, os juros federais continuaram a subir. E em 2019 declarou: “A minha única questão é quem é o nosso maior inimigo: Jay Powell ou o Presidente Xi?”, questionou na sua conta (ainda ativa) na rede X (então ainda se designava de Twitter). A crítica nessa altura também derivaram de declarações de Powell sobre a política comercial já então decidida por Trump (no seu primeiro mandato, Trump reforçou as tarifas alfandegárias à China).

“Enquanto a política monetária é uma ferramenta poderosa que funciona para apoiar o consumo privado, o investimento empresarial e a confiança, não dá, no entanto, um conjunto de regras para o comércio internacional”, declarou Powell, então.

….My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Já então se falava de uma tentativa de acabar com a independência do banco central norte-americano, e em 2020 admitiu-se que uma demissão de Powell iria desestabilizar ainda mais. “O mercado confia em Jerome Powell para fazer o que a política monetária pode fazer. Jerome Powell percebe isso”, declarava ao News York Times Ernie Tedeschi, economista na Evercore ISI.

Trump 2.0 segue, agora, em relação à Fed o caminho de Trump 1.0. Mas em 2020, Trump perderia as eleições de novembro e deixaria a Presidência em janeiro de 2021. Jerome Powell manteve-se no cargo, com mandato renovado pelo democrata Biden em 2022.

Trump e a nova ameaça ao banco central

No dia 4 de fevereiro, Jerome Powell soprou 72 velas. Em 2018 assumiu a presidência da Fed, terminando o seu mandato em maio de 2026. Falta um ano e Trump volta a colocar o banqueiro central na sua mira.

No dia em que o BCE desceu as suas taxas de juro pela sétima vez consecutiva, Trump notou isso mesmo: Powell — que apelidou do “muito atrasado Powell” [too late Jerome Powell] está sempre “demasiado tarde e errado”. Isto depois do presidente da Reserva Federal ter feito declarações a alertar sobre a política comercial dos Estados Unidos, admitindo impacto nos preços e até no desempenho económico. Trump não gostou e voltou a falar do seu atual radar, dizendo que até os ovos estão mais baratos (voltou a falar do preço dos ovos esta sexta-feira). “Os Estados Unidos estão a ficar ricos com as tarifas”. A Fed, disse ainda, devia ter descido as taxas, como o BCE, há muito tempo, “mas deve seguramente baixá-las agora”.

E desferia o toque final: “Nunca mais chega” o fim do mandato de Jerome Powell (mais conhecido por Jay Powell).