O Exército israelita ordenou hoje a evacuação imediata do centro de Khan Yunis, no sul de Gaza, pedindo aos residentes para se deslocarem para a zona de Mawasi, onde um ataque matou pelo menos quatro palestinianos.

“Para vossa própria segurança, retirem-se imediatamente para oeste, para a área de Mawasi, e não regressem a zonas de combate perigosas”, disse o porta-voz do Exército israelita Avichay Adraee, numa ordem de evacuação em árabe, na rede social X, para os residentes da cidade de Khan Younis.

#عاجل ‼️ الى كل المتواجدين في مركز مدينة خان يونس في بلوكات 107, 108, 109

⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في المنطقة وسيهاجم كل موقع يتم استخدامه لاطلاق قذائف صاروخية.

⭕️من أجل أمنكم، أخلوا فوراً غرباً الى منطقة المواصي ولا تعودوا الى مناطق… pic.twitter.com/0ce1D7gOOz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2025

“O Exército está a operar com grande força para destruir as capacidades das organizações terroristas na área e atacará quaisquer locais de lançamento de rockets“, acrescentou o porta-voz militar. Embora Israel tenha deixado de considerar Mawasi uma “zona segura” a 18 de março, quando retomou a sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, as autoridades têm recomendado que a população de Gaza se mude para a área quando são emitidas ordens de evacuação para Khan Yunis.

Esta segunda-feira, a agência de notícias palestiniana Wafa informou que pelo menos quatro pessoas foram mortas e várias ficaram feridas num ataque aéreo israelita contra tendas pertencentes a deslocados perto da mesquita Al-Hidaya, na zona de Mawasi, a noroeste de Khan Yunis. Na sua mensagem, Adraee informou que a ordem de evacuação não inclui os hospitais Al Amal e Nasser, entre os poucos centros médicos que permanecem operacionais no sul de Gaza. O hospital Nasser registou pelo menos 19 mortes até esta segunda-feira.

Pelo menos 10 palestinianos foram mortos por disparos israelitas enquanto esperavam pela distribuição de alimentos em pontos de distribuição em Rafah, no sul de Gaza, geridos pela Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 5.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]