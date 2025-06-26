A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afastou, esta quinta-feira, a possibilidade de se demitir do cargo após a polémica da morte de um homem durante a greve do INEM em novembro de 2024. “Continuarei a trabalhar sob a liderança do meu primeiro-ministro”, declarou a governante.

Em declarações transmitidas pelas televisões, Ana Paula Martins disse estar “disponível para responder a todas as questões” que sejam colocadas pelos partidos da oposição. A Iniciativa Liberal vai avançar com uma proposta de Comissão de Inquérito sobre a gestão do cargo. “Nunca fugirei das minhas responsabilidades”, garantiu a ministra da Saúde.

A governante reiterou, como já tinha ficado esclarecido no comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, que “não houve nenhuma relação” entre a morte do homem de 53 anos e a “greve do INEM”. “Não vou fazer mais comentários, porque o relatório é muito claro”, continuou Ana Paula Martins.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) divulgou, na quarta-feira, as investigações de três dos 12 casos de mortes que ocorreram durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM a 4 de novembro de 2024, tendo concluído que uma morte esteve relacionada com o atraso no socorro.

Nas mesmas declarações aos jornalistas, interrogada sobre se Portugal poderia ficar sem helicópteros do INEM, Ana Paula Martins garantiu que o país “não ia ficar” sem os mesmos. “A solução vai passar por um trabalho em conjunto com o Ministério da Defesa”, clarificou.

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