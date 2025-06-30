Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) em serviço relacionado com a final do campeonato de futsal entre Sporting e Benfica foi atropelado por uma carrinha da polícia, segundo informação partilhada nas redes sociais e confirmada ao Observador por fonte oficial da PSP.
O momento ocorreu antes do arranque do encontro que viria a coroar o Benfica como novo campeão nacional. As imagens captadas mostram dois agentes a correr na Rua Francisco Stromp, nas imediações do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde aconteceu o dérbi.
Alerta CM: Polícia atropelado no João Rocha pic.twitter.com/MDkQbCgOND
— Filipe (@lfsporting) June 29, 2025
Quando a câmara se move vê-se que na corrida seguiria outro agente, este com escudo e capacete, que surge já no chão. Logo atrás do polícia que caiu está a carrinha da PSP que atropelou o agente, como confirmou fonte policial ao Observador.
O ferido terá sido rapidamente assistido pelos Bombeiros Lisbonenses que se encontravam no local e prontamente regressou ao serviço.
O encontro de futsal terminou com a vitória do Benfica que se sagrou campeão nacional na modalidade pela primeira vez desde 2019.
Era mesmo uma página em branco à espera de ser escrita: Benfica vence Sporting com reviravolta e é campeão de futsal
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]