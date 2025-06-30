As autoridades norte-americanas levantaram uma ordem de confinamento no final do domingo no local de uma emboscada por um atirador furtivo, que matou dois bombeiros, depois de encontrarem o corpo de um homem com uma arma de fogo.

O gabinete do xerife do condado de Kootenai, no estado norte-americano de Idaho, informou que uma equipa de resposta tática encontrou um homem morto.

Mais tarde, as autoridades identificaram o suspeito da emboscada como Wess Roley, de 20 anos, escreve a CNN internacional. Não foram apresentados detalhes sobre a morte do suspeito — não é para já claro se foi neutralizado pelas autoridades ou não. Por agora, os investigadores acreditam que Roley terá intencionalmente ateado um foco de incêndio antes de abrir fogo contra os bombeiros. As autoridades recorreram aos dados da rede de telemóvel para identificar a localização do corpo do suspeito, completa a CBS News.

Dois bombeiros foram mortos e um terceiro foi ferido no domingo, quando foram emboscados durante horas por um “franco-atirador”, segundo as autoridades locais, enquanto respondiam a um incêndio numa comunidade montanhosa do norte do estado norte-americano de Idaho.

O gabinete do xerife do condado de Kootenai informou que as equipas de bombeiros responderam a um incêndio na Montanha Canfield, por volta das 13h30 locais (20h30 em Portugal continental), e foram registados tiros cerca de meia hora depois. Três horas depois, o xerife do condado, Bob Norris, deu uma conferência de imprensa em que afirmou não saber “quantos suspeitos” se encontravam no local nem “quantas vítimas” havia na altura. “Estamos a ser ativamente atacados por franco-atiradores neste momento”, afirmou na altura. “As pessoas ainda estão a sair da montanha”, disse Norris, considerando “seguro assumir” que outras se encontravam ainda no local, acrescentou.

Três vítimas dos disparos chegaram ao hospital Kootenai Health, segundo a sua porta-voz, Kim Anderson. Duas morreram à chegada e a terceira estava a ser tratada devido a ferimentos, acrescentou a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press. O estado do bombeiro ferido ainda não é conhecido.

Numa publicação na rede social X, o governador de Idaho, Brad Little, informou que “vários” bombeiros tinham sido atacados, considerando “hediondo” o “ataque direto” aos profissionais do combate aos fogos.

Multiple heroic firefighters were attacked today while responding to a fire in North Idaho. This is a heinous direct assault on our brave firefighters. I ask all Idahoans to pray for them and their families as we wait to learn more. Teresa and I are heartbroken. As this… — Brad Little (@GovernorLittle) June 29, 2025

Um alerta do Gabinete de Gestão de Emergências do Condado de Kootenai pediu às pessoas que evitassem a área em redor de Canfield Mountain Trailhead e Nettleton Gulch Road, a cerca de 6,5 km a norte do centro de Coeur d’Alene, uma pequena cidade no noroeste do Idaho, conhecida pelos desportos aquáticos num lago com o mesmo nome.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) deslocou-se para o local com equipas técnicas e apoio tático, segundo o diretor-adjunto da agência federal de segurança interna norte-americana, Dan Bongino.

Coeur d’Alene é uma cidade de 55 mil habitantes perto da fronteira com o estado de Washington. A montanha Canfield, nos arredores, é uma área popular para caminhadas e ciclismo, coberta de árvores e arbustos e atravessada por vários trilhos.

(Atualizada às 17h42 com mais informação)

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]