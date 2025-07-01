Donald Trump sugeriu esta terça-feira ao seu Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que avaliasse os subsídios concedidos às empresas de Elon Musk após o empresário e seu ex-aliado ter voltado a criticar duramente o seu novo pacote fiscal, ameaçando inclusive formar um novo partido político.

Recorrendo à sua rede social, a Truth Social, Trump enviou um recado esta madrugada a Musk, lembrando-o que já se opunha à sua política de carros elétricos muito antes de este apoiá-lo na recandidatura à presidência. “Os carros elétricos são bons, mas nem todos devem ser obrigados a ter um”, atira.

No entanto, Trump foi mais longe e ameaçou retirar subsídios às empresas de Elon Musk. “Elon pode ter recebido mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe, e, sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar a loja e voltar para casa na África do Sul. Sem mais lançamentos de foguetões, satélites ou produção de carros elétricos, o nosso país pouparia uma fortuna. Talvez devêssemos pedir ao DOGE para dar uma boa e dura olhadela nisto? Há muito dinheiro a ser poupado!”, escreveu.

Musk reagiu pouco depois numa publicação na sua própria rede social, o X. “Estou literalmente a dizer: cortem tudo”, escreveu. De destacar que, segundo uma análise do Washington Post, as suas empresas já receberam 38 mil milhões de dólares por parte do governo norte-americano nas últimas duas décadas, através de contratos públicos, empréstimos, subsídios e créditos fiscais.

Esta guerra de palavras representa assim um recrudescimento das divergências entre o empresário sul-africano e o presidente dos EUA. Recorde-se que Musk — que foi um dos mais fortes apoiantes de Trump durante as eleições presidenciais e trabalhou com a atual administração ao liderar os esforços para cortar custos no Departamento de Eficiência Governamental — afastou-se da Casa Branca no fim de maio, entre críticas e ameaças de parte a parte.

A situação parecia ter sido sanada, com Musk a afirmar a 11 de junho que estava “arrependido” de algumas críticas feitas ao presidente. No entanto, o novo pacote fiscal que a administração Trump pretende aprovar esta semana — que, entre outros efeitos, estima-se que agrave a dívida pública dos EUA em 2,4 biliões de dólares — fê-lo dramatizar o discurso.

Nas últimas 48 horas, o magnata disse que esse pacote “absolutamente insano e destrutivo” vai “destruir milhões de empregos nos Estados Unidos e causar imensos danos estratégicos ao país”, vai representar “gastos loucos” e vai “aumentar o teto da dívida”.

Em jeito de ameaça, Musk não só avisou que, se o pacote fiscal for aprovado, “o partido da América será formado no dia seguinte”, como garantiu aos congressistas republicanos que perderiam as primárias do seu partido no próximo ano caso apoiem este plano.

“Para todos os membros do Congresso que fizeram campanha pela redução das despesas do governo e votaram imediatamente pelo maior aumento da dívida da história, tenham vergonha. E perderão as vossas primárias no próximo ano, mesmo que seja a última coisa que faço na Terra”, destacou Musk.

Anyone who campaigned on the PROMISE of REDUCING SPENDING , but continues to vote on the BIGGEST DEBT ceiling increase in HISTORY will see their face on this poster in the primary next year pic.twitter.com/w13Qkm2e1A — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Noutra publicação, promete que “qualquer pessoa que tenha feito campanha com a promessa de reduzir a despesa, mas que continue a votar no maior aumento do teto da dívida da história, verá a sua cara neste cartaz nas primárias do próximo ano”. Esse post é acompanhado de uma imagem gerada por inteligência artificial do Pinóquio com “mentiroso” escrito em grandes letras.

Musk contudo, não se encontra sozinho na sua oposição à “Big Beautiful Bill”, como a apelidou Donald Trump. Este domingo, um dos congressistas que se opõe ao projeto, o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, renunciou à sua candidatura à reeleição depois de se ter oposto publicamente à mesma e de ter recebido críticas de Trump.

De resto, ainda não é claro se os outros 52 senadores republicanos vão apoiar estas medidas. O Senado está neste momento a trabalhar no processo de alteração da iniciativa, que contém elementos-chave da agenda de Trump, como cortes de impostos e despesas, e aumento do financiamento para a defesa e controlo da imigração.

Depois de o projeto de lei ser aprovado no Senado, deverá regressar à câmara baixa, onde também não se sabe se os republicanos, que também detêm uma pequena maioria nesta câmara, aprovarão todas as emendas antes de 4 de julho.