Não demorou muito tempo a aparecer a primeira expressão de apoio no PS a uma eventual candidatura presidencial de António Sampaio da Nóvoa. Numa altura em que se intensificam as conversas à esquerda sobre esta hipótese, o antigo líder do PS Eduardo Ferro Rodrigues disse esta noite ao Observador que apoiaria uma candidatura a Belém do antigo reitor da Universidade de Lisboa.

Questionado pelo Observador sobre se apoiaria uma candidatura de Sampaio da Nóvoa, Ferro responde que “sim”. Na curta declaração que aceitou fazer justificou a posição: “Já votei nele há dez anos e penso que será um excelente Presidente da República.” Nas presidenciais de 2016, Ferro foi um dos muitos socialistas que apoiaram a candidatura presidencial de Sampaio da Nóvoa, contra a de Marcelo Rebelo de Sousa e quando na mesma corrida estava também a ex-presidente do PS, Maria de Belém.

É o primeiro socialista a ser claro nesta matéria, depois de Augusto Santos Silva se ter retirado da corrida a Belém a defender que “a melhor candidatura possível é de uma personalidade independente, oriunda da sociedade civil”. Os holofotes apontaram de imediato para Sampaio da Nóvoa e o Observador noticiou esta noite que a pressão à esquerda sobre o reitor intensificou-se nos últimos dias, sobretudo depois de António Vitorino ter manifestado a sua indisponibilidade para concorrer nas presidenciais e agora também Augusto Santos Silva. No texto o Observador referia que o apoio de pesos pesados do PS como o de Ferro poderiam ser decisivos para o avanço do antigo reitor.

Em 2016, Sampaio da Nóvoa contou com mais apoiantes do PS, como Carlos César, Pedro Delgado Alves, Duarte Cordeiro ou Mariana Vieira da Silva — nomes que agora, no partido, continuam sem declarar apoio a nenhum candidato quando já há um antigo líder em campo, António José Seguro.

O novo líder do PS, José Luís Carneiro, empurrou para depois das autárquicas a decisão sobre um apoio do partido nas presidenciais. Na esquerda à esquerda do PS e entre elementos do partido que não querem apoiar Seguro há pressão para o aparecimento de uma candidatura na área do centro-esquerda que possa congregar apoios dessa área política.