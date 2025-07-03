(em atualização)

Não foi preciso esperar muito até que as homenagens começassem a surgir, entre colegas, antigos treinadores, clubes, atletas de outras modalidades, primeiros-ministros e o Presidente da República. Da mesma maneira, também não foi preciso esperar muito até que os adeptos, aqueles que tantas vezes o viram marcar golos a sorrir, decidissem homenagear Diogo Jota à sua maneira.

Em Anfield Road, junto ao estádio do Liverpool e onde as bandeiras já estão a meia-haste, centenas de adeptos já deixaram inúmeros cachecóis, camisolas e coroas de flores a recordar o avançado. Para além das óbvias recordações associadas aos reds, onde Diogo Jota jogava desde 2020, algumas fotografias publicadas nas redes sociais mostram camisolas do Crystal Palace, do Everton e do Rangers, para além de que muitos dos cartões junto às flores incluem o cântico dedicado ao internacional português que era tantas vezes entoado nas bancadas.

“Ohhh, he wears the number 20,

He will take us to victory,

And when he’s running down the left-wing,

He’ll cut inside and score for LFC,

He’s a lad from Portugal,

Better than Figo don’t you know,

Ohhh, his name is Diogo!”

Fans are leaving tributes to Diogo Jota outside Anfield. YNWA ❤️ pic.twitter.com/H5FNcPBOqK — B/R Football (@brfootball) July 3, 2025

???? Supporters are gathering outside Anfield to honor Diogo Jota with heartfelt tributes. ???? (???? @footballontnt ) pic.twitter.com/KqTBwTQHnS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2025

???? FOOTBALL UNITED IN GRIEF. Fans from Everton, Man United, and beyond gather at Anfield to honor Diogo Jota —a rivalries erased by shared heartbreak. ????⚽????️ The beautiful game mourns together. Rest in peace, Diogo.❤️ #YNWA pic.twitter.com/jAy2iYfpt6 — Isaac Bukenya news (@NewsIsaac91) July 3, 2025

Para além dos adeptos, também a primeira-ministra adjunta do Reino Unido fez questão de passar por Anfield e deixar uma coroa de flores em nome do governo de Keir Starmer, que também já reagiu. “O mundo inteiro está absolutamente devastado e chocado com esta tragédia com alguém tão amado aqui em Liverpool. Acho que a cidade inteira quer estar aqui para apoiar a mulher de Diogo Jota, os seus filhos e a sua família. É de partir o coração, é absolutamente de partir o coração. Mostra que a vida pode mudar muito depressa. Estou absolutamente devastada. Não posso imaginar aquilo por que a família dele está a passar neste momento. O meu filho tem 28 anos e é realmente chocante”, disse Angela Rayner.

Entre as centenas de adeptos que têm passado por Anfield, estava Elliot Francis, de apenas 19 anos, que apareceu com uma camisola autografada por Diogo Jota. “Via-o quase todas as semanas. Estava sempre calmo, era sempre simpático com os adeptos, estava sempre com a mulher e a família. Estou devastado. Ele era tudo o que o clube poderia querer. Um ‘scouser’ [pessoa que é de Liverpool] honorário. Queria estar aqui para o homenagear, é o mínimo que posso fazer depois do quanto ele nos amou”, atirou em declarações ao jornal The Guardian, defendendo que o jogo de preparação que o Liverpool tem agendado para daqui a duas semanas, contra o Preston North End, deve ser cancelado.

Para além dos tributos que vão surgindo em Anfield, também no Molineux, o estádio do Wolverhampton, vão começando a aparecer várias homenagens. Diogo Jota jogou no clube durante três temporadas, marcando mais de 40 golos e tornando-se um autêntico ídolo antes de rumar ao Liverpool, e os adeptos têm aparecido durante toda a manhã para deixar flores, camisolas e cachecóis junto à estátua de Billy Wright, lenda do Wolverhampton.

Wolves fans laying flowers outside Molineux Stadium in memory of their former player Diogo Jota ❤️???? pic.twitter.com/MdJulBxTU1 — dailysportsafrica.com (@dailysportsug) July 3, 2025