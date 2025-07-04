Direita alinhada para criar polícia e negociar imigração e nacionalidade. Governo traça linhas vermelhas

O alinhamento à direita ficou claro nas longas, por vezes penosas, votações que levaram, esta sexta-feira, à aprovação da criação de uma nova polícia de fronteiras no Parlamento e à promessa de negociação mais detalhada sobre o aperto às regras da imigração e nacionalidade. Com o PS e restante esquerda a dispararem duras críticas contra estes dois últimos diplomas, coube ao Chega e ao Governo irem mostrando uma sintonia q.b. na intenção de endurecerem as regras, numa dança cautelosa que permite antecipar um pouco do que se vai passar durante a fase de negociação mais detalhada (a fase da especialidade).

À partida, o que ficou definido depois de 5h30 de debate (onde Chega e PSD também chegaram a acordo no IRS, o que pode comprometer o partido de André Ventura num acordo para o Orçamento do Estado) e de 17 páginas de votações foi isto: a nova polícia de fronteiras, que é suposto colmatar a ausência do SEF, foi desta vez aprovada pela direita com a abstenção do PS, o que muda radicalmente o cenário de chumbo na primeira tentativa, há um ano; as propostas sobre nacionalidade e imigração desceram, a pedido do Governo, à especialidade sem votação — uma figura que permite evitar chumbos precoces e tentar chegar a consenso antes de que as propostas vão a votos.

Mas isto não se fez sem umas quantas jogadas de bastidores anteriores. Esta semana, o Governo já se tinha reunido com a IL — que admitiu publicamente que votaria a favor das medidas –, com o PS — que se mostrava hesitante e, como contava aqui o Observador, não ficara com nenhum tipo de acordo fechado com o Executivo — e o Chega. Depois, Luís Montenegro reunira-se com André Ventura, que saiu de São Bento sem fotografia ao lado do primeiro-ministro mas a anunciar um “princípio de entendimento” entre os dois partidos, incluindo nesse pacote IRS, imigração e nacionalidade.

Ventura anunciou que os dois partidos passariam a noite de quinta para sexta-feira a negociar tudo ao detalhe — e, mesmo que essa negociação fique agora para a especialidade, os sinais foram deixados já neste debate. Ao Observador, fonte do Governo explicava que foram “selecionadas duas” propostas — Lei da Nacionalidade e de Estrangeiros — para baixarem sem votação e “darem um sinal de diálogo ao PS e ao Chega”, que tinham pedido que este recurso fosse usado para evitarem dar (pelo menos para já) a sua anuência.

Ainda assim, dentro do Executivo a ideia é que as propostas teriam maioria para passarem, pelo menos, por este primeiro teste (a chamada votação na generalidade) e serem aprovadas, sendo negociadas depois em detalhe (como também seriam se tivessem passado nesta primeira votação). Ainda na quinta-feira o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, dava esse sinal no briefing pós-Conselho de Ministros, dizendo acreditar que haveria uma maioria mais do que suficiente para transmitir esse sinal de “apoio” e “conforto” ao Executivo.

Acabou por adiar o “teste” que, ameaçava, “definiria” as posições dos partidos sobre estas matérias. “Querem preservar o que ainda sobra de uma época de facilitação ou contribuir para uma mudança de política que vem a ser feita desde o ano passado? Vai definir a posição que tomarem no final, demonstrar onde cada um desses partidos estará”, atirava. Afinal, o Governo decidiu não pressionar demasiado os partidos por agora e permitir que as propostas fossem discutidas mais ao detalhe antes de serem votadas — mas já com sinais para futuro.

Esses sinais foram visíveis, desde logo, quando André Ventura fez uma intervenção no debate que seria, em parte, típica de um deputado de um partido do Governo: perguntou a Leitão Amaro se estaria disponível para incluir como critério de concessão da nacionalidade portuguesa um conjunto de testes sobre a língua e cultura do país, o que já está, na verdade, previsto nas propostas do Executivo. A isso juntou a dúvida sobre se o Governo estaria disposto a acabar com o prazo de dez anos de naturalização (previsto na proposta do Executivo) como limite para se poder perder a nacionalidade, caso se cometam crimes graves.

Leitão Amaro começaria aí a desenhar a sua resposta, assim como as linhas vermelhas para o futuro: ouvindo Ventura convencia-se de que “há caminho para este Parlamento aprovar medidas”, mas recordava que a linha vermelha fundamental é a da Constituição — e entre juristas a convicção maioritária é que só o facto de a perda de nacionalidade que o Governo quer impor em caso de crimes graves ser decidida depois por um juiz, e não automática, é que pode impedir que a medida seja considerada inconstitucional. Por isso, essa deverá ser uma das linhas vermelhas mantidas durante a fase da especialidade.

A outra, acrescentaria Leitão Amaro noutra fase da discussão, são os limites no reagrupamento familiar: para o Governo, a única exceção devem ser os filhos menores de idade dos imigrantes (a não ser para trabalhadores altamente qualificados, que não são tocados por este aperto nas regras), o que já levou a esquerda a considerar a proposta “cruel” ou “desumanizante”, como se foi ouvindo durante o debate; mas o Chega quer mesmo a suspensão de todo o reagrupamento familiar.

O ministro fez questão de responder depois — e confrontado com exemplos usados por André Ventura de países como a Áustria, em que isto já acontece — que mesmo nesses países isso só se aplica a casos de requerentes de asilo.

Tanto no que toca à perda automática de nacionalidade para quem comete crimes graves como no que toca à suspensão familiar total não deverá, por isso, existir caminho para que ambos os partidos cheguem a acordo. Ainda assim, o Chega encontrou pontos suficientes em comum — continuando a insistir em retirar o prazo de dez anos para que alguém possa perder a nacionalidade se cometer um crime — para conversar mais em detalhe na especialidade, num processo em que Montenegro abriu a Ventura a porta de São Bento e, mesmo sem o assumir de viva voz, recebeu o líder do Chega para negociar entendimentos que podem estender-se ao Orçamento do Estado, com Ventura a falar numa “plataforma” comum para estes temas (e a adiantar que no tocar à reforma da Justiça Montenegro também poderá contar com ele).