Os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% sobre as importações do Japão e da Coreia do Sul, anunciou o Presidente norte-americano na rede social Truth Social. Donald Trump enviou cartas aos líderes asiáticos a avisar que a nova tarifa aduaneira será aplicada a partir do dia 1 de agosto deste ano.

Nas duas cartas idênticas, Trump afirmou que embora os Estados Unidos concordem em continuar a trabalhar com os dois países, a relação “tem estado longe de ser recíproca”, sublinhando que Washington compra mais bens do que aqueles que as empresas norte-americanas exportam para Tóquio ou para Seul. “Compreendam, por favor, que os 25% estão muito abaixo do necessário para eliminar a disparidade do Défice Comercial que temos com o vosso país”, escreveu em ambos os documentos, incentivando os dois a produzirem bens nos Estados Unidos para evitarem as tarifas.

▲ Carta enviada ao primeiro-ministro do Japão Truth Social / @realDonaldTrump

▲ Carta enviado ao Presidente da Coreia do Sul Truth Social / @realDonaldTrump

O Japão e a Coreia do Sul são, segundo a CNN, o sexto e o sétimo maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Em 2024, enviaram um total combinado de 280 mil milhões de dólares (cerca de 239 mil milhões de euros) em bens para os Estados Unidos. Entre os principais bens importados dos dois países estão automóveis, peças automóveis, semicondutores, produtos farmacêuticos e maquinaria. Trump já ameaçou aumentar as tarifas para além dos 25% caso a Coreia do Sul ou o Japão retaliem: “Se, por qualquer motivo, decidirem aumentar as vossas tarifas, então, seja qual for o valor escolhido, será somado aos 25% que cobramos,” acrescentou o Presidente.

As tarifas de 25% estão em linha com as chamadas “tarifas recíprocas” que tinham sido anunciadas no Dia da Libertação. Depois do anúncio, foi implementada uma tarifa base de 10% sobre a maioria dos países durante 90 dias, prazo que terminaria no próximo dia 9 de julho. Contudo, Donald Trump decidiu prolongar o prazo até dia 1 de agosto.

De acordo com o Washington Post, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, garantiu que cerca de mais 12 países iriam receber cartas semelhantes ainda esta segunda-feira. As cartas serão reveladas através de publicações nas redes sociais de Trump, acrescentou durante uma conferência de imprensa, recusando, no entanto, antecipar que países serão mencionados.

Washington chegou a acordos comerciais com o Reino Unido, a China e o Vietname, enquanto continua a negociar com vários parceiros, incluindo a União Europeia.