A embaixada de Portugal em Teerão foi reaberta no domingo, após ter sido encerrada em meados de junho na sequência da guerra entre Israel e o Irão, afirmou esta segunda-feira à Lusa fonte oficial da diplomacia portuguesa.

“De forma faseada, para já reabrimos a embaixada [domingo] e numa segunda fase a secção consular será reaberta depois da devida avaliação”, acrescentou a mesma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Dias depois de Israel ter lançado uma ofensiva militar contra o Irão, o Governo português determinou o encerramento temporário da embaixada em Teerão e deu início ao repatriamento de portugueses que se encontravam em território iraniano.

“Determinei o encerramento temporário da embaixada em Teerão devido à gravidade da situação atual”, anunciava, a 17 de junho, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Na ocasião, vários países da UE também decidiram encerrar temporariamente as representações diplomáticas na capital iraniana.

A mesma fonte disse à Lusa que a embaixada portuguesa foi a primeira a reabrir entre as congéneres europeias.

Israel lançou uma guerra contra o Irão em 13 de junho com o objetivo declarado de impedir o país de adquirir uma bomba nuclear, uma intenção que a República Islâmica nega. A guerra arrastou-se até 24 de junho, quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo.

Durante o conflito de 12 dias, Israel atacou instalações militares, nucleares e energéticas iranianas, bem como zonas residenciais em Teerão. Matou pelo menos 30 comandantes militares de topo e 11 cientistas nucleares, enquanto o Irão respondeu com vagas de ataques de mísseis.