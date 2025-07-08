O serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar por tempo indeterminado, e pelo menos durante uma semana, por falta de médicos obstetras para preencher as escalas, confirmou ao Observador a Unidade Local de Saúde (ULS) do Arco Ribeirinho, que integra esta unidade hospitalar.

O serviço de urgência encerrou esta quarta-feira, às 08h. O serviço só voltará a abrir no dia 19 de julho às 8 horas, segundo informação enviada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) às corporações de bombeiros e citada pela agência Lusa. Na comunicação, o CODU solicita ainda aos meios de emergência médica da área de influência do Hospital do Barreiro que lhe sejam transmitidos os dados clínicos dos doentes, “para uma correta referenciação hospitalar”.

No entanto, o Hospital do Barreiro não confirma o período total de encerramento.

Em causa está a falta de médicos obstetras em número suficiente para preencher as escalas da urgência num período de férias, confirmou fonte oficial da ULS.

No portal dos serviços de urgência do SNS, já surge o encerramento da urgência a partir desta quarta-feira, dia 9 de julho, e pelo menos pelo menos até dia 15 de julho, sendo que, neste portal, só está disponível informação referente aos sete dias seguintes.

A Península de Setúbal é uma das zonas do país onde existe maior carência de obstetras para manter em funcionamento as urgências, sendo que os três serviços de urgência da região (em Almada, Barreiro e Setúbal) encerram frequentemente por falta de médicos.

Esta quarta-feira, às 20 horas, encerra também o serviço de Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, pelo menos até dia 15, segundo informação do Portal dos serviços de urgência do SNS. Já a urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, encontra-se encerrada e só volta a abrir às 8h30 de quinta-feira, dia 10 de julho.

Autarca do Barreiro diz que é preciso reter médicos e rejeita concentração de urgências

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro afirmou esta quarta-feira que o encerramento das urgências de obstetrícia na Península de Setúbal vai continuar se não houver alterações estruturais para reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde “Se não se fizerem alterações estruturais que passam pela capacidade de valorização de carreiras e retenção dos profissionais de saúde, os problemas vão sempre agudizar-se quando chegamos a estas alturas de férias”, disse Frederico Rosa (PS).

“Estes territórios da Península de Setúbal, nomeadamente estes territórios que são servidos pela Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho – Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete -, estão a crescer em população. Por isso, este problema agudiza-se todos os anos com as férias dos profissionais. Estamos a falar num movimento oposto [cada vez menos médicos] face a uma população crescente, a ter necessidades de cuidados, a ter necessidade de serviço, a ter necessidade de urgência de obstetrícia”, frisou o autarca barreirense.

“Vou voltar a repetir aquilo que disse há um ano, dois anos, e há mais até, com governos do PS e com os governos do atual primeiro-ministro, Luís Montenegro. Todos percebemos que é preciso previsibilidade do sistema. E é preciso as pessoas saberem para onde se podem dirigir e para onde é que vão receber cuidados de saúde”, acrescentou o autarca socialista da Câmara Municipal do Barreiro.

Quanto a uma eventual concentração futura do serviço de urgência de obstetrícia numa única unidade hospitalar da Península de Setúbal, eventualmente no Hospital Garcia de Orta, em Almada, Frederico Rosa afirma-se convicto de que não se trata de uma boa solução para o problema.

“Penso que [a concentração da urgência de obstetrícia] não é solução. Não sou especialista de saúde, mas penso que é um erro. Estamos a falar de uma zona do país, da Península de Setúbal, que é alvo de grandes investimentos por parte do Estado, como a Terceira Travessia do Tejo e o futuro aeroporto. A população já está a crescer e vai crescer ainda mais com estes investimentos, disse, reiterando a necessidade de valorizar e reter os profissionais de saúde no SNS.