“Era o número que utilizava com orgulho e distinção, levando-nos a inúmeras vitórias no processo — como tal, Diogo Jota será para sempre o nosso número 20”. O Liverpool anunciou esta sexta-feira a decisão de retirar a camisola número 20 de todos os escalões do clube, “em honra e memória” de Diogo Jota. A decisão, divulgada através de um comunicado oficial nos canais oficiais dos britânicos, surge após os adeptos terem manifestado a vontade de a ver concretizada, confirma o diretor executivo de futebol do clube Michael Edwards, que refere ter conversado com a mulher e a família do futebolista antes de avançar com a medida.

“Como clube, estávamos todos muito conscientes do sentimento dos nossos adeptos — e sentimos exatamente o mesmo”, lê-se no comunicado, que sublinha a “contribuição incomensurável” do “lad from Portugal” ao longo dos últimos cinco anos, que culminaram com o vigésimo troféu do Liverpool na Premier League inglesa. Destacam, também, “o impacto profundo que teve nos seus colegas de equipa e nos fãs”.

É a primeira vez que o clube de Liverpool concede esta honra, acrescentando que “se trata de uma homenagem única a uma pessoa extraordinária”. “Ao retirar o número da camisola, estamos a torná-lo eterno — e, por isso, nunca será esquecido”, continuam, reforçando que foi muito importante para o clube incluir a família de Diogo Jota na tomada de decisão.

Antes, o clube inglês já tinha informado que o internacional português e o irmão vão ser lembrados e homenageados no domingo, no primeiro jogo dos campeões ingleses após a morte dos dois futebolistas. “Diogo Jota e André Silva vão ser homenageados com vários tributos no jogo do Liverpool com o Preston North End. Os “reds” vão jogar no domingo um particular em Deepdale, pela primeira vez desde que os irmãos morreram tragicamente num acidente de viação em Espanha”, revelou o clube.

O Liverpool adianta que o jogo terá início às 15h00 e será antecedido da interpretação do hino do clube “You’ll Never Walk Alone” [Nunca caminharás sozinho], com o Preston a depositar uma coroa de flores junto dos adeptos do campeão inglês. “Será observado um minuto de silêncio em memória do Diogo e do André e serão exibidos tributos nos ecrãs e nos leds nas laterais do jogo. Os jogadores das duas equipas irão usar fumos negros”, adianta o clube.

No comunicado, o Liverpool diz ainda que também o Preston criou um programa de homenagem, com mensagens escritas para os dois jogadores portugueses.

As homenagens a Diogo Jota têm-se sucedido um pouco por toda a parte, e na quinta-feira, depois de o clube apresentar um vídeo a evocar momentos felizes do jogador, também o antigo símbolo Steven Gerrard se deslocou a Anfield com uma coroa de flores. O antigo capitão dos “reds” fez-se acompanhar dos jovens jogadores da sua Academia, para em Anfield, local onde têm sido depositadas inúmeras lembranças, homenagear os dois futebolistas lusos.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25 e jogador do Penafiel, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

O avançado internacional português jogava-a há cinco épocas no Liverpool, pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.