Donald Trump considera-o “um bom acordo” e Ursula von der Leyen garante que vai trazer “estabilidade” e “previsibilidade” para a economia europeia. Mas o acordo para tarifas de 15% fechado no domingo entre os dois líderes mundiais não agrada a todos. Viktor Orban, primeiro-ministro da Hungria, afirmou esta manhã que o acordo assinado pela presidente da Comissão Europeia é pior do que o acordo entre os EUA e o Reino Unido alcançado em maio.

“Isto não é um acordo… Donald Trump comeu Von der Leyen ao pequeno-almoço, foi isso que aconteceu e até já suspeitávamos que isso iria acontecer”, afirmou Orbán, citado pela BBC. E as criticas à representante europeia e elogios ao líder norte-americano não se ficam por aqui. “O presidente dos EUA é um peso pesado quando se trata de negociações, enquanto a senhora presidente é um peso pena”, alega ainda o governante húngaro.

Também não é de agora que Orbán está em desacordo com a liderança da União Europeia (UE), sendo que recentemente ameaçou bloquear um novo orçamento, a menos que os fundos europeus suspensos fossem desbloqueados à Hungria.

Ainda em relação ao acordo firmado no domingo, a presidente da Comissão Europeia garantiu que o acordo é “abrangente”, sendo que Trump indicou que inclui a indústria automóvel mas não abrange os produtos farmacêuticos, nem o aço, nem o alumínio (metais que continuarão sujeitos a tarifas de 50%). De acordo com o jornal Politico, a UE concordou em fazer compras no valor de 750 mil milhões de dólares (cerca de 640 mil milhões de euros) em energia nos EUA ao longo dos próximos três anos, em investir mais 600 mil milhões de dólares do que tinha planeado no país e em adquirir uma “grande quantidade de equipamento militar”.

O próprio Donald Trump que, antes da reunião com a presidente da Comissão Europeia, tinha dito que existia uma probabilidade “de 50-50” de ser alcançado um acordo sobre as taxas entre os dois blocos, saudou um acordo que vai tornar a UE e os EUA mais próximos. Foi mais longe a afirmar que se tratava de uma “parceria, de certa maneira”.

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