A coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) defendeu este sábado a reorganização do modelo de higiene urbana e da recolha de resíduos, e garantiu a manutenção regular de parques e jardins com recurso a agentes de proximidade.

Segundo a candidata Ana Abrunhosa, que esta manhã andou em ação de campanha em Santa Clara, existem muitas queixas de falta de higiene urbana dos espaços públicos e de jardins descuidados, cuja responsabilidade está dispersa por várias entidades.

“Vamos reorganizar o modelo de higiene urbana, que atualmente dispersa de forma excessiva as responsabilidades. Tornaremos claro quem é responsável pela limpeza e reforçaremos a responsabilidade da Câmara na sua fiscalização, tornando a limpeza e recolha do lixo mais eficazes”, afirmou.

A antiga ministra da Coesão Territorial pretende também garantir a permanente manutenção de parques e jardins, partilhando a responsabilidade com associações de moradores, que devem atuar como “agentes de proximidade”, e transferindo competências para as Juntas de Freguesias.

Ao município, acrescentou, cabe-lhe a responsabilidade de fiscalizar a sua boa manutenção.Ainda neste setor, a candidata da coligação Avançar Coimbra pretende instalar pontos de recolha periódica dos monos em várias zonas da cidade, de função semelhante aos ecopontos.

A antiga governante prometeu criar mais três ecocentros, a instalar no iParque, Bolão, Pedrulha/Eiras, que serão complementares ao de Vil de Matos.

Por outro lado, pretende implementar um projeto-piloto para a recolha seletiva de biorresíduos em hotéis, restaurantes, pastelarias e cafés, instituições particulares de solidariedade social e escolas, para “tratamento adequado”.

“Estamos na fase zero na implementação da legislação comunitária sobre a recolha de resíduos e temos compromissos, pelo que temos também de reorganizar o modelo do serviço de recolha de forma a garantir um serviço eficiente, fiável e atempado”, sublinhou.

Para evitar transtornos à população em empreitadas de saneamento e abastecimento de água, a candidata assumiu o compromisso de executar aquele tipo de obras com recurso a outros métodos, sem abrir valas.

No caso de alguns trechos das obras do ‘metrobus’ na cidade, a candidata frisou que poderiam ter demorado metade do tempo se o município tivesse recorrido a uma míni-tuneladora, porque os trabalhos não tinham de esperar pela colocação de tubagem.

“As obras são um pouco mais caras, cerca de 20%, mas compensa na eliminação dos chamados custos sociais”, enfatizou.

Além de Ana Abrunhosa, pelo PS, são candidatos nas eleições de dia 12 o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT); Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.