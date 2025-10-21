Sete homens, com idades entre os 27 e os 46 anos, foram detidos no domingo em Vila do Conde, no distrito do Porto, por alegada contrafação, anunciou esta terça-feira a GNR, que apreendeu cerca de 23 mil artigos contrafeitos.

Em comunicado, a GNR refere que a ação foi desenvolvida no âmbito de uma operação de fiscalização direcionada ao combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à comercialização de artigos contrafeitos em lojas naquele concelho.

Durante a ação, especifica a GNR, os militares detetaram diverso material que apresentava características de contrafação e que se encontrava exposto para venda ao público.

“A ação culminou na detenção dos sete suspeitos e na apreensão de cerca de 23 mil artigos contrafeitos”, acrescenta.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.