Buscas "ensombram" cerimónia de venda do Novo Banco. Presidente executivo sai rapidamente e evita jornalistas

Com a assinatura do acordo de venda, o Novo Banco passará totalmente para as mãos do banco francês BPCE, o quarto maior banco da União Europeia, que fica com as posições do fundo americano Lone Star, do Estado e do Fundo de Resolução, numa operação avaliada em 6,4 mil milhões de euros. O acordo inicial para esta operação envolve a compra de 75% do capital detido pela Lone Star ao banco francês por 4,8 mil milhões de euros. O Estado e o Fundo de Resolução exercem a opção de acompanhar a venda e cedem o resto do capital por 1,6 mil milhões de euros.

O Estado encaixa ainda uma fatia adicional com os dividendos do Novo Banco. Ainda assim, o encaixe da parte pública que se aproxima dos dois mil milhões de euros, ainda está longe do montante total de fundos públicos que foram injetados desde a resolução do Banco Espírito Santo em 2014 e que ronda os oito mil milhões de euros. A maior parte deste dinheiro foi avançado pelos contribuintes, sob a forma de empréstimo. O resto foi suportado pelas contribuições dos bancos.