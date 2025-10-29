Rui Gomes da Silva vai apoiar André Ventura na próxima corrida à Presidência da República. O antigo ministro de Pedro Santana Lopes tinha declarado o seu apoio a Henrique Gouveia e Melo, esteve na apresentação da candidatura do almirante e continua a constar da lista de apoiantes disponível no site do candidato. Todavia, a entrada em cena do líder do Chega mudou tudo e fez com que Gomes da Silva sentisse a necessidade de mudar de lado.

É o próprio que o confirma ao Observador, dizendo que “obviamente” apoiará a candidatura de André Ventura. Recorde-se que o antigo dirigente social-democrata foi escolhido pelo líder do Chega como ministro-sombra da Justiça — no passado, foi ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro Adjunto do então primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

Rui Gomes da Silva, tal como Alberto João Jardim, Ângelo Correia, Henrique Chaves ou Martins da Cruz, foi um dos promotores da associação cívica “Honrar Portugal“, criada em março com o objetivo assumido de lançar e apoiar a candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República.

Os dois — André Ventura e Rui Gomes da Silva — têm uma relação antiga e de admiração mútua. Conheceram-se quando Ventura era ainda militante social-democrata Gomes da Silva terá tido um papel muito importante no percurso de comentador desportivo do agora líder do Chega. Em junho de 2016, Ventura acabou mesmo por convidá-lo para ser seu padrinho de casamento.

Gomes da Silva foi sempre um crítico da política de cordão sanitário do PSD em relação ao Chega e defensor de entendimentos entre os dois partidos. Em março de 2024, quando Ventura garantiu existirem “forças vivas” no PSD que defendiam um acordo entre os dois partidos, Rui Gomes da Silva deu a cara por essa corrente interna — entretanto, desfiliou-se do PSD, explicando as suas motivações num artigo publicado no Observador.