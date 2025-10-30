Desta vez não foi nas Caraíbas. Esta quarta-feira, os Estados Unidos da América (EUA) lançaram um ataque “letal e cinético” contra uma “embarcação de narcotraficantes operada por uma organização terrorista” no Pacífico Oriental.

O anúncio foi feito pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth. No X, o governante realçou que a ordem foi dada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump. “Esta embarcação, tal como todas as outras, era conhecida pelos nossos serviços de informações por estar envolvida no contrabando de narcóticos”, afirmou o líder do Pentágono, acrescentando que o navio usava uma “rota conhecida pelo narcotráfico e transportava narcóticos”.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific. This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

Quatro homens “foram mortos na embarcação”, prosseguiu Pete Hegseth, que especificou que o ataque ocorreu em “águas internacionais”. “Nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido neste ataque”, disse.

O secretário da Defesa norte-americano assegurou que o Hemisfério Ocidental não é mais um “porto seguro para narcoterroristas para trazer drogas à costa [dos Estados Unidos] para envenenar norte-americanos”. “O Departamento de Guerra vai continuar a persegui-los e eliminá-los onde eles operarem.”

Os Estados Unidos da América têm atacado várias embarcações no Mar das Caraíbas perto da Venezuela. Mas o das operações contra narcotráfico é mais extenso — e o ataque a este navio é uma prova disso.