Putin ordenou um cessar-fogo de "cinco ou seis horas" para acesso de jornalistas (incluindo ucranianos) a "áreas bloqueadas" pela Ucrânia

Em Kiev, o anúncio russo foi visto com muitas dúvidas. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Heorhii Tykhyi, escreveu na rede social X que não recomenda que “nenhum repórter confie nas propostas de Putin para a criação de ‘corredores’ na zona de guerra“, tendo lembrado a sua experiência na Batalha de Ilovaisk, em 2014, na qual um corredor para a retirada de tropas ucranianas foi rejeitado por Kiev por obrigar a que os soldados deixassem as armas.

“O único objetivo de Putin é prolongar a guerra. E ele nunca cumpriu nenhuma das suas promessas de cessar-fogo. Não o ajudem a justificar os seus crimes através de provocações russas contra jornalistas”, continuou, dizendo ainda “a todos os meios de comunicação que quaisquer visitas ao território ocupado pela Rússia sem a permissão da Ucrânia são uma violação da nossa legislação e do direito internacional” e terão “consequências legais”.

Frankly, I do not recommend that any reporters trust any of Putin's proposals for "corridors" in the warzone. I saw firsthand how such proposals play out—on August 29, 2014, in Ilovaysk. Putin's only goal is to prolong the war. And he has never kept any of his ceasefire pledges.… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 30, 2025