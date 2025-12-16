As autoridades iranianas estão a recusar um exame médico independente à Prémio Nobel da Paz Narges Mohammadi, que afirma ter sido agredida com bastões pela polícia durante a sua detenção na semana passada, informou nesta terça-feira a sua família.

“Ela tem hematomas no pescoço e na cara“, descreveu um dos seus irmãos, Hamid Mohammadi, que vive na Noruega, por videoconferência aos jornalistas reunidos em Paris.

Outro irmão, que vive no Irão, “tentou convencê-los a permitir que um médico independente a examinasse. Mas eles recusaram“, disse o mesmo familiar.

O comité de apoio a Narges Mohammadi manifestou na segunda-feira preocupação com a saúde da vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2023, que foi levada para o hospital duas vezes desde a sua detenção.

A ativista, de 53 anos, foi detida na sexta-feira na cidade de Mashhad, no Leste do país, depois de discursar numa cerimónia de homenagem ao advogado Khosrow Alikordi, que foi encontrado morto no início de dezembro.

O seu paradeiro era desconhecido até um breve telefonema na noite de domingo com a sua família.

Na chamada, Narges Mohammadi relatou que recebeu “golpes repetidos e violentos na cabeça e no pescoço com bastões” durante a sua detenção, escreveu o seu comité de apoio na rede social X.

“O seu estado físico no momento da chamada não era bom e ela parecia estar a sofrer“, indicou o comité, acrescentando que “teve de ser levada para o serviço de urgência duas vezes”.

Um grupo de ativistas iranianos, incluindo os cineastas Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e Mohammad Rassoulof, apelou na segunda-feira para a libertação “imediata e incondicional” de Narges Mohammadi e dos outros detidos.

De acordo com o procurador de Mashhad, Hassan Hemmatifar, 38 pessoas foram detidas durante a cerimónia, incluindo a laureada com o Prémio Nobel e outra ativista conhecida, Sepideh Gholian, por incitarem slogans “contrários às normas”.

Um irmão do advogado homenageado foi detido mais tarde nesse dia.

“Esta ação demonstra, mais do que nunca, que a repressão das vozes cívicas sob o pretexto de ‘perturbar a ordem pública’ é uma manobra premeditada”, acusou o grupo ativista no seu apelo.

As imagens da cerimónia mostram Narges Mohammadi — sem o véu obrigatório para as mulheres em espaços públicos no Irão — subindo para um carro para discursar para uma multidão que entoava palavras de ordem hostis às autoridades.

A Prémio Nobel, que tinha sido detida pela última vez em novembro de 2021 e mantida em prisão preventiva até ser libertada em dezembro de 2024 devido a problemas pulmonares, passou muitos anos atrás das grades, mas nunca cessou o seu ativismo pelos direitos humanos e pela defesa dos presos políticos.

Durante a chamada telefónica, pediu à sua família que “apresentasse imediatamente e sem demora uma queixa formal contra os serviços de segurança responsáveis pela sua detenção e pela violência que sofreu“.

De acordo com a comissão de apoio, “ela insistiu que não sabia qual o serviço de segurança que a estava a deter”, mas afirmou que aqueles que a agrediram eram “agentes à paisana“.

Narges Mohammadi referiu que foi acusada de “cooperar com o Governo israelita“, afirmou também o seu comité de apoio.

As autoridades iranianas ainda não confirmaram qualquer acusação.