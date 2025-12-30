Todas foram corajosas, todas foram revolucionárias e todas foram pioneiras na luta por um novo regime, mais justo, mais livre e mais igualitário, depois da implantação da República. Como advogadas, médicas, jornalistas, educadoras, sindicalistas, deputadas, ativistas, feministas e escritoras, foram a primeira geração de mulheres que ajudaram a abrir o caminho para o futuro das portuguesas das gerações seguintes.

Numa conversa bem-disposta mas emocionante e sempre com rigor factual, Margarida Vila-Nova, Maria João Lopo de Carvalho e Alexandre Borges apresentam-nos a “desobediência” e a insubmissão de 12 mulheres, uma por episódio, de Maria Amália Vaz de Carvalho, a primeira na Academia de Ciências, até Maria Lamas, das Modas & Bordados ao direito à felicidade.

Quem foram estas mulheres que mudaram a História e de que o público não conhece, muitas vezes, mais do que o nome numa placa numa rua, numa escola ou num hospital? É o que vamos descobrir a partir de segunda, 5 de janeiro. Os três autores estarão nessa manhã na Comissão de Inquérito da Rádio Observador. O programa As Desobedientes irá para o ar às segundas, às 14h10 e às 22h10. E estará disponível em todas as plataformas de podcast, onde pode subscrever para ser o primeiro a receber os novos episódios ao longo das próximas 12 semanas.

Margarida Vila-Nova é uma das atrizes portuguesas mais conhecidas e respeitadas, pelo público e pela crítica, em cinema, teatro e televisão. Em 2020, recebeu o prémio SPA de melhor actriz por “Hotel Império” e em 2024 o Globo de Ouro por “Matilha”. Foi a narradora do podcast plus do Observador Piratinha do Ar. Maria João Lopo de Carvalho é escritora de romances históricos e literatura infantojuvenil, já com 80 títulos publicados. As conversas deste podcast têm como ponto de partida o seu livro As Revolucionárias – Doze Mulheres Portuguesas Desobedientes, de Maria João Lopo de Carvalho (Sibila Publicações, 2023). E Alexandre Borges é escritor, guionista e colaborador regular do Observador como colunista e comentador no programa E o Vencedor é…, da Tarde Política da Rádio Observador.

Esta é a lista dos 12 episódios:

Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921), a primeira na Academia das Ciências Carolina Michaëlis (1851-1925), a primeira a dar aulas na Universidade Angelina Vidal (1847-1917), a primeira republicana a discursar em público Adelaide Cabete (1867-1935), a Presidente do Conselho das Mulheres Domitila de Carvalho (1871-1966), a primeira em Coimbra, na Matemática e no Parlamento Ana de Castro Osório (1872-1935), o primeiro manifesto feminista Virgínia de Castro e Almeida (1874-1945), a primeira guionista e a primeira a pedir o divórcio em Portugal Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911), a primeira a votar Virgínia Quaresma (1882-1973), a primeira repórter Irene Lisboa (1892-1958), a pedagoga de verso livre Regina Quintanilha (1893-1967), a primeira advogada Maria Lamas (1893-1983), das Modas & Bordados ao direito à felicidade

O podcast As Desobedientes tem o apoio da Toyota.