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Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre anexação

Este artigo tem mais de 6 meses

Primeiro-ministro da Gronelândia criticou as "fantasias" de anexação do presidente dos Estados Unidos e apelou ao diálogo através dos canais "adequados", respeitando o direito internacional.

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Donald Trump reafirmou a vontade de anexar a região autónoma dinamarquesa no Ártico

IDA MARIE ODGAARD/EPA

Donald Trump reafirmou a vontade de anexar a região autónoma dinamarquesa no Ártico

IDA MARIE ODGAARD/EPA

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O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens Frederik Nielssen, disse que chegou a altura de o Presidente dos Estados Unidos parar com as pressões sobre a anexação da região autónoma dinamarquesa no Ártico.

“Basta! (…) Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional”, escreveu durante a noite o líder da Gronelândia nas redes sociais.

Em entrevista no domingo à revista The Atlantic, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” por causa da Gronelândia.

A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia, cobiçada pelo presidente norte-americano pelos recursos minerais e a localização estratégica.

“Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional”, reiterou o presidente norte-americano aos jornalistas.

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