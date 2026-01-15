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A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse esta quinta-feira que a denúncia de assédio sexual do candidato presidencial João Cotrim Figueiredo foi reportada “em sede interna” do partido “no decurso de 2023”. A advogada e consultora jurídica admitiu à Lusa que a publicação que tornou pública a alegada conduta do ex-dirigente dos liberais foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Em comunicado enviado esta quinta-feira à agência Lusa, Inês Bichão referiu que, na segunda-feira, 12 de janeiro, “foi ilicitamente difundido” e sem o seu consentimento, “conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público”, na rede social Instagram.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”, sublinhou a advogada e consultora jurídica.

A antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) acrescentou que “a divulgação indevida de conteúdos privados, a exposição não consentida” do seu nome e da sua imagem, “bem como as ameaças e tentativas de intimidação” de que tem sido alvo, “configuram ilícitos juridicamente relevantes”. “Não pretendo alimentar esta polémica, mas não deixarei de exercer os meus direitos em sede própria, na qual a veracidade dos factos será apreciada nos quadros e com as garantias que o Estado de Direito assegura”, concluiu Inês Bichão.

A advogada e consultora jurídica adiantou também à Lusa que, nesta fase, este comunicado é a única posição pública que vai assumir.

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo já garantiu ser “absolutamente e completamente falsa” a denúncia de assédio sexual por parte da ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) e que vai avançar com uma queixa-crime.

“Houve conhecimento dessa denúncia de ontem [domingo] e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora [ex-assessora da IL] pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de um processo de difamação”, afirmou Cotrim Figueiredo aos jornalistas, na segunda-feira, depois de confrontado com uma publicação no Instagram de uma ex-assessora parlamentar da IL, através da qual diz ter sido vítima de assédio sexual.

Leia o comunicado na íntegra:

“No passado dia 12 de janeiro, foi ilicitamente difundido, sem o meu consentimento, conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público.

Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção.

Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023.

A divulgação indevida de conteúdos privados, a exposição não consentida do meu nome e da minha imagem, bem como as ameaças e tentativas de intimidação de que tenho sido alvo, configuram ilícitos juridicamente relevantes.

Não pretendo alimentar esta polémica, pelo que não deixarei de exercer os meus direitos em sede própria, na qual a veracidade dos factos será apreciada nos quadros e com as garantias que o Estado de Direito assegura.

Inês Bichão”